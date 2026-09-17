TOP 14. Lyon - Pau : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Deux journées ont suffi pour donner un peu de piment à ce Lyon-Pau. Le LOU reçoit la Section Paloise samedi, au Matmut Stadium de Gerland. Et détail assez savoureux : les deux équipes occupent les deux premières places avant cette troisième journée.

Lyon a commencé par battre Clermont 40-36, avant de signer une victoire bonifiée spectaculaire sur le terrain du Racing 92, 48-31. Avec neuf points, le LOU possède déjà une attaque qui chauffe sérieusement en ce mois de septembre.

Pau arrive à Lyon en leader

Mais la première place appartient à Pau, également crédité de neuf points. Les Béarnais ont d’abord gagné 27-19 à Montpellier avant de passer 70 points à Bayonne, pour un succès 70-28 au Hameau. Difficile de faire beaucoup plus convaincant pour démarrer une saison.

Cette opposition permettra surtout de savoir lequel de ces départs canon résistera à un premier vrai choc entre équipes lancées. Lyon vient d’inscrire 88 points en deux matchs, Pau en totalise 97. Les amateurs de longues séances de chandelles peuvent éventuellement prévoir autre chose samedi après-midi.

Un partout la saison dernière

Les deux confrontations de l’exercice précédent avaient donné deux scénarios très différents. Pau avait largement dominé Lyon 40-15 au Hameau en septembre 2025, avec quatre essais inscrits et 61 % d’occupation.

Le LOU avait pris sa revanche à Gerland le 3 janvier dernier, 22-17, dans un match où les Lyonnais avaient détenu 61 % du ballon et 67 % d’occupation. Petit détail pour ceux qui aiment les coïncidences de calendrier : cette rencontre avait déjà commencé à 16h35.

À quelle heure regarder Lyon-Pau ?

LOU Rugby - Section Paloise débutera samedi 19 septembre à 16h35 et sera diffusé sur Canal+ Live 5. Entre les deux premiers du championnat et deux attaques déjà en pleine forme, le programme du samedi après-midi s’est trouvé tout seul.