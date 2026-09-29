TOP 14. Du maintien aux demi-finales en un an : le Stade Français verrouille Paul Gustard

Paul Gustard parti pour rester jusqu’en 2029

Le Stade Français a choisi de prolonger l’aventure avec Paul Gustard. Selon L’Équipe, l’entraîneur en chef anglais a trouvé un accord pour rester à Paris jusqu’en juin 2029. Arrivé en 2022 pour prendre en charge la défense, il est devenu entraîneur principal en octobre 2024, après le départ de Karim Ghezal.

Du maintien aux demi-finales en douze mois

La trajectoire parisienne éclaire cette décision. En juin 2025, le Stade Français avait dû attendre la 26e journée et une victoire 21-10 contre Castres pour assurer son maintien. Un an plus tard, les Soldats Roses terminaient troisièmes de la saison régulière avant de tomber en demi-finale contre Montpellier, 25-15.

Gustard a conservé son ADN de technicien défensif, mais Paris a progressivement élargi son registre. Le pack reste une base forte, entre pression dans les collisions et conquête, tandis que Louis Carbonel et les trois-quarts disposent de davantage d’occasions pour exploiter l’avancée. La saison dernière, Paris avait inscrit 869 points et 113 essais.

Un staff construit autour de lui

La continuité se voit aussi dans le staff 2026-2027. Morgan Parra dirige l’attaque, Rory Kockott la défense, Perry Freshwater les avants, Ian Vass les skills et Francisco Gomez Kodela la mêlée. Gustard constitue désormais le point fixe de cet encadrement.

Et cette prolongation arrive dans un début de saison encore irrégulier. Après quatre journées, Paris compte deux victoires, deux défaites et neuf points, soit la huitième place. Le succès 31-10 contre Lyon a toutefois offert une réponse nette après les revers à Clermont et Bordeaux-Bègles.

Paris choisit la stabilité

En liant Gustard jusqu’en 2029, le Stade Français donne du temps à l’homme qui a accompagné son passage d’une saison passée à jouer le maintien à une nouvelle présence dans le dernier carré. Une sacrée bascule en douze mois pour un technicien arrivé à Paris comme simple responsable de la défense.

Le prochain chantier est désormais sportif : installer durablement Paris parmi les équipes qui jouent les phases finales, là où le club avait retrouvé sa place au printemps dernier.