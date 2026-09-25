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TOP 14. Clermont - Castres : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Un an après le terrible 63-14, Castres retourne à Clermont : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La Rédaction 25/09/2026 à 21h33
Clermont - Castres : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de la 4e journée de TOP 14 ce samedi 26 septembre ? Crédit : Screenshot TOP 14 - Officiel
Clermont - Castres : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de la 4e journée de TOP 14 ce samedi 26 septembre ? Crédit : Screenshot TOP 14 - Officiel

L’ASM retrouve son public avec déjà quelques comptes à régler. Clermont reçoit Castres au stade Marcel-Michelin, pour le compte de la quatrième journée de TOP 14. Après trois matchs, les Auvergnats occupent la neuvième place avec cinq points, tandis que le CO pointe au septième rang avec huit unités.

Clermont reste surtout sur une après-midi compliquée à Jean-Dauger. Battue 46-24 par Bayonne, l’ASM a concédé sa deuxième défaite après celle enregistrée à Lyon, 40-36. Entre les deux, les Jaunards avaient retrouvé le sourire au Michelin contre le Stade Français, avec un succès 25-16.

Castres voyage moins bien qu’il ne reçoit

Le début de saison castrais raconte une histoire assez différente. Le CO a remporté ses deux rencontres à Pierre-Fabre, contre Vannes (29-20) puis Toulon (29-27), mais a lourdement chuté lors de son seul déplacement, à Perpignan (43-29).

Et ce déplacement en Auvergne réveille un souvenir franchement désagréable pour les Tarnais. Le 25 octobre 2025, Clermont avait balayé Castres 63-14 au Michelin, avec bonus offensif. Neuf essais encaissés et 49 points d’écart : le genre de feuille de match qu’on ne ressort pas spécialement pour décorer le vestiaire.

Le Michelin doit déjà rapporter des points

Clermont a désormais besoin de transformer son stade en véritable base comptable. Avec deux déplacements perdus et une victoire à domicile, les hommes de Christophe Urios abordent cette quatrième journée avec trois points de retard sur leur adversaire castrais.

Castres peut au contraire confirmer son départ solide avant de recevoir Toulouse le week-end suivant. Mais le CO devra surtout montrer qu’il sait exporter son rugby. Après les 43 points encaissés à Aimé-Giral, un deuxième voyage consécutif sans point commencerait à dessiner une tendance.

À quelle heure regarder Clermont-Castres ?

ASM Clermont - Castres Olympique débutera samedi 26 septembre à 16h35 au stade Marcel-Michelin et sera diffusé sur Canal+ Live 3. Un an après le 63-14 au même endroit, les retrouvailles promettent forcément un peu plus qu’un simple match de septembre.

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  • Samedi 10 Octobre
  • Stade Français Stade Français
    14:30
    Montpellier HR Montpellier HR
  • USA Perpignan USA Perpignan
    16:35
    RC Vannes RC Vannes
  • LOU Rugby LOU Rugby
    16:35
    Stade Rochelais Stade Rochelais
  • Section Paloise Section Paloise
    16:35
    Castres Olympique Castres Olympique
  • RC Toulon RC Toulon
    16:35
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  • ASM Clermont ASM Clermont
    21:00
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  • Stade Toulousain Stade Toulousain
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