TOP 14. Après 224 jours sans jouer, Baptiste Couilloud enfin proche de retrouver le terrain avec le LOU ?

224 jours après La Rochelle, Couilloud touche au but

Baptiste Couilloud n’a plus disputé une minute de compétition depuis le 31 janvier 2026. Ce jour-là, à Marcel-Deflandre, le capitaine lyonnais avait subi un plaquage haut de Levani Botia. Sorti pour protocole commotion, revenu en jeu, il n’avait finalement pas disputé la seconde période. Les conséquences ont été beaucoup plus longues que prévu. Selon Le Progrès, le demi de mêlée a repris l’entraînement collectif depuis la mi-août et participe désormais aux séances avec opposition. Le quotidien lyonnais l’annonce apte à reprendre la compétition.

Samedi, le déplacement du LOU face au Racing 92 pourrait donc marquer son grand retour. Couilloud est pressenti dans le groupe élargi, même si aucune composition officielle n’est encore disponible. S’il joue à Créteil, 224 jours se seront écoulés entre ses deux apparitions en TOP 14. Sinon, la réception de Pau, le 19 septembre, constitue la prochaine fenêtre.

Une commotion qui a coupé sa saison en deux

Et cette absence rappelle pourquoi le retour du Tricolore a été traité avec autant de précautions. En avril, après plus de deux mois sans compétition, le LOU annonçait encore que son capitaine devait rester éloigné des terrains et précisait que les protocoles médicaux étaient respectés. Sa saison 2025-2026 s’est ainsi arrêtée après seulement 8 matchs de TOP 14 et 3 essais, loin de ses standards habituels.

Le Lyonnais ne se contente pas d’accélérer les sorties de balle : il adore suivre les franchissements, attaquer autour des rucks et surgir là où on attendrait plutôt un ailier. En 2023-2024, il avait terminé meilleur marqueur du championnat avec 17 essais, après avoir déjà décroché cette distinction en 2021-2022 avec 11 réalisations. La LNR rappelle que seuls Timosi Nagusa et Napolioni Nalaga avaient également terminé plusieurs saisons en tête du classement des marqueurs.

Le LOU récupère surtout son capitaine

Son éventuel retour arrive au bon moment pour Lyon. Les hommes de Karim Ghezal viennent de lancer leur championnat par une victoire contre Clermont, 40-36, après avoir mené 37-10 avant de voir l’ASM revenir à quatre points. Face au Racing, battu 64-5 à Bordeaux lors de la première journée, le LOU aura l’occasion d’enchaîner loin de Gerland. Retrouver Couilloud permettrait aussi de remettre l’une de ses principales armes autour de Léo Berdeu au cœur du jeu lyonnais.

Il y aura évidemment la question du rythme après sept mois sans match. Mais Lyon récupère surtout son capitaine, un joueur capable de donner du tempo et de flairer un espace avant même qu’il soit vraiment ouvert.

D’abord rejouer, ensuite seulement regarder plus loin

Pour le LOU comme pour Couilloud, l’enjeu immédiat tient donc dans quelque chose de beaucoup plus simple qu’un classement ou qu’une course aux phases finales : remettre le numéro 9 sur une pelouse de TOP 14. Après 224 jours d’attente et une commotion qui lui a coûté toute une deuxième partie de saison, quelques minutes à Créteil auraient déjà une sacrée valeur.