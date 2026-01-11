Titulaire avec le XV de France, ce Toulousain pourrait manquer le 6 Nations

Absent depuis la tournée d’automne du XV de France, Pierre-Louis Barassi est toujours absent et voit ses chances de jouer le 6 Nations baisser de jour en jour.

Avec sept titularisations en onze matchs jouables, Pierre-Louis Barassi était l’un des joueurs les plus appréciés par Fabien Galthié sur l’année civile 2025. Titulaire indiscutable sur le dernier Tournoi des 6 Nations remporté par le XV de France, il y a une dizaine de mois, le Toulousain ne devrait sûrement pas défendre son titre. Pour cause, il n’a toujours pas repris la compétition après une blessure survenue lors des dernières échéances internationales.

Le Toulousain victime d’une commotion

À l’automne 2025, Pierre-Louis Barassi était aligné en 12 contre les Fidji, après un rôle de titulaire en second centre contre l’Afrique du Sud. Malheureusement, il n’est resté sur le terrain que durant 13 petites minutes, face aux Océaniens. Le 15 novembre dernier, il défiait la défense adverse, mais subissait un double plaquage. Le Toulousain était alors projeté sur Selestino Ravutaumada, ce qui générait un tête-contre-tête malheureux et involontaire.

Après cet accident, l’ancien joueur du LOU Rugby rejoignait l’infirmerie et quittait les Bleus. Dans les jours qui suivaient, la commotion était confirmée et Pierre-Louis Barassi devait observer une période de repos minimale d’environ deux semaines, avant de reprendre la compétition. Cependant, cela fait désormais 57 jours que le rugbyman est indisponible et aucune annonce autour de son retour n’est d’actualité.

Selon une information de La Dépêche, Pierre-Louis Barassi n’aurait pas eu de bonnes sensations lors de son retour à l’entraînement. De nouveaux examens seraient prévus d’ici une douzaine de jours, pour déterminer s’il est en mesure de retrouver le groupe toulousain, en vue de disputer de nouveaux matchs. Pour rappel, il a été aligné à six reprises en Top 14, depuis le début de saison.

À la mi-décembre, le joueur avait déjà entrepris ce retour à la compétition, mais l’opération s’était révélée infructueuse. Victime d’un problème similaire sur la même période, l’Argentin Santiago Chocobares a toutefois recommencé à jouer sous les ordres d’Ugo Mola. Il est même aligné d’entrée face aux Saracens, ce week-end, en Champions Cup. Alors, pourquoi l’international français connaît de telles complications ?

Barassi, pas épargné

En réalité, ce n’est pas une, mais plutôt deux commotions qui ont affecté la carrière de Pierre-Louis Barassi sur l’année 2025. Le 8 mars dernier, le centre était titulaire contre l’Irlande. Sur cette rencontre de très haut niveau, il était victime d’un choc à la tête. Ensuite, il observait une période d’indisponibilité de deux semaines. Deux chocs violents à la tête peuvent causer des lésions graves et le retour sur le pré ne doit absolument pas être précipité, pour le bien du joueur.

De plus, l’Audois a déjà connu des problèmes de santé similaires, il y a quelques années. En novembre 2023, il ne répondait pas favorablement à un protocole dédié, lors d’un match contre le Castres Olympique, pour la septième journée de Top 14. Ainsi, le joueur de 27 ans a déjà été victime d’au moins trois commotions, sur l’ensemble de sa carrière.

Par conséquent, même s’il est déclaré apte à jouer à la fin du mois de janvier 2026, il paraît compliqué d’imaginer Pierre-Louis Barassi être appelé avec les Bleus. Cette absence potentielle s’explique à cause de son manque de rythme et, surtout, pour préserver sa santé. Le risque lié aux commotions ne doit pas être pris à la légère et peut entraîner de graves lésions, sur le long terme.

Un vivier au rendez-vous

Pour pallier cette absence, le XV de France pourrait compter sur plusieurs joueurs en forme. Au poste de premier centre, Yoram Moefana apparaît comme le candidat naturel au numéro 12, quand Gaël Fickou et d’autres peuvent assurer ses arrières. À ses côtés, le Bordelo-Béglais devrait retrouver son compagnon de club, Nicolas Depoortere. Ce dernier a été l’auteur d’une tournée d’automne spectaculaire. Il demeurait l’une des rares satisfactions de cette fenêtre internationale globalement décevante.

Pour combler l’effectif, le Palois Fabien Brau-Boirie, auteur d’une excellente saison dans le Béarn et déjà appelé à Marcoussis, pourrait également être l’une des belles révélations. Solide en défense et décisif en attaque, avec sept essais en treize matchs, il est l’un des plus grands espoirs du XV de France à son poste.

De plus, Kalvin Gourgues sera sans doute au rendez-vous. Contre l’Australie, le Toulousain a délivré une entrée en jeu remarquable pour sa première sélection. Toujours en forme avec les Rouge et Noir, le centre polyvalent devrait logiquement obtenir quelques minutes en Bleu cet hiver. En club, il compte déjà parmi les titulaires de confiance d’Ugo Mola.

