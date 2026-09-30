Sam Underhill absent plusieurs mois, mais l’Angleterre dispose déjà de cinq solutions crédibles pour reconstruire sa troisième ligne

Sam Underhill, plusieurs mois loin des terrains

Touché au biceps lors de la victoire de Bath chez les Harlequins (33-17), Sam Underhill est sorti à la 48e minute. Les examens ont confirmé une déchirure nécessitant une opération jeudi. Johann van Graan parle de « quelques mois » d’absence, avec un retour envisagé entre décembre et janvier. Underhill manquera donc les tests de novembre.

Le timing fait d’autant plus mal qu’Underhill revenait d’un problème à l’épaule qui lui avait déjà fait manquer la tournée estivale. Il reste à 49 sélections avant les réceptions de l’Australie le 8 novembre, du Japon le 14 puis de la Nouvelle-Zélande le 21.

Guy Pepper a déjà pris une longueur d’avance

Pour récupérer le numéro 7, Guy Pepper a le profil le plus évident. Le joueur de Bath, 23 ans, était titulaire lors des deux derniers matchs anglais de juillet, contre les Fidji puis l’Argentine. À Santiago del Estero, Borthwick l’avait associé à Ollie Chessum en 6 et Ben Earl en 8. À 1,90 m pour 105 kg, Pepper apporte une grosse activité autour des rucks.

Tom Curry reste dans la course. Le Lion britannique et irlandais de 28 ans a débuté contre l’Afrique du Sud en juillet avant de glisser sur le banc lors des deux rencontres suivantes. Ben Earl paraît difficile à déplacer du numéro 8 : il a inscrit un doublé lors du succès 31-24 en Argentine.

Pollock pousse, mais son rôle d’impact fonctionne

Henry Pollock représente l’option la plus explosive. Le phénomène de Northampton avait planté trois essais en 32 minutes contre les Fidji en sortant du banc, sans obtenir une titularisation la semaine suivante. La séquence estivale suggère que Borthwick apprécie sa capacité à accélérer lorsque les espaces s’ouvrent plutôt que de lui confier systématiquement les clés dès le coup d’envoi.

Chandler Cunningham-South et Greg Fisilau figuraient eux aussi dans le groupe de septembre. Le premier apporte davantage de puissance au poste de 6, le second reste moins installé au niveau international. Et Ollie Chessum compte : utilisé en troisième ligne tout l’été, le deuxième ligne de Leicester permet de conserver un profil massif sur le côté fermé.

Une hiérarchie déjà dessinée

Sans Underhill, le trio Pepper-Earl-Chessum constitue la continuité la plus naturelle, avec Curry et Pollock en concurrents immédiats. L’Angleterre perd un spécialiste du combat au sol, mais pas sa profondeur. Et dans un secteur où Jack Willis reste hors sélection tant qu’il évolue en France, Borthwick conserve plusieurs combinaisons crédibles.