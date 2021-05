Retière, Vakatawa... Quels joueurs de Top 14/Pro D2 pourraient intégrer France 7 pour les JO ?

Pour se renforcer en vue des JO, et si l'équipe de France à 7 allait piocher quelques éléments en Top 14 ? Il y a en tous cas matière à...

Les Jeux Olympiques, c'est dans 10 semaines ! Et pour cette édition, comme en 2016, nous aurons bien évidemment le droit aux épreuves de rugby à 7. A l'époque, les Fidji de Nakarawa et Kunatani l'avaient emporté sans broncher mais 5 ans plus tard, nul doute que les cartes seront un peu rebattues. D'autant que les nations s'arment pour cet évènement. Ce mardi, on apprenait que le nouvel ailier vedette des All Blacks Caleb Clarke (22 ans, 1m84 pour 107kg) allait rejoindre la sélection néo-zélandaise à 7 pour tenter de poursuivre son rêve des JO. Si les Fidji, eux, parvenaient à faire venir ne serait-ce que Josua Tuisova au Japon, on ne sait pas si la Terre survivrait à un choc entre les 2 plus gros cuisseaux du circuit, mais le public dont nous faisons partie apprécierait en tout cas.

