Jeux olympiques. Les All Blacks récupèrent Caleb Clarke pour le Sevens à Tokyo

La Nouvelle-Zélande s'offre 3 joueurs de qualité pour les prochains Jeux olympiques avec notamment l'ailier Caleb Clarke.

Les Jeux olympiques de Tokyo auront lieu plus tard cette année et le rugby à 7 reviendra sur le devant de la scène. C'est un grand rendez-vous pour toutes les nations participantes et l'objectif est de ramener une médaille de Tokyo. Pour ça, l'armement massif commence du côté des grandes équipes. Selon RugbyPass, la Nouvelle-Zélande devrait s'offrir trois joueurs de renoms pour la prochaine compétition.

On apprend que Etene Nanai-Seturo, ailier des Chiefs, sera de la partie. Il connaît déjà le rugby à 7 néo-zélandais et sera donc un atout de taille pour la médaille d'or. Un autre joueur de Super Rugby a également été appelé. Il s'agit de Vilimoni Koroi, arrière des Highlanders, qui n'a pas pu participer au Super Rugby Aotaerroa mais qui évoluait en Mitre 10 l'année dernière. Mais la grande surprise est celle de Caleb Clarke, l'ailier star des All Blacks à XV qui devrait participer aux prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Clarke est un ancien représentant du Sevens dans le pays et il a fait son retour ce lundi dans l'équipe nationale à 7. L'ailier a fait ses débuts à 7 en 2018 sur le circuit des World Sevens Series avant de rejoindre les Blues, avec Nanai-Seturo qu'il retrouvera sur les camps d'entraînements. Ces trois joueurs ne devraient pas rater le début du Super Rugby Trans-Tasman (5 équipes australiennes et 5 équipes néo-zélandaises) qui débutera le 13 novembre 2021 alors que les Jeux auront lieu entre juillet et août.