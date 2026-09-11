Quatre mois de discussions pour prolonger Louis Bielle-Biarrey : salaire, Adidas et JO 2028 ont compliqué le dossier de l’UBB

Quatre mois de discussions pour verrouiller LBB
L’Union Bordeaux-Bègles a sécurisé Louis Bielle-Biarrey jusqu’en 2029. Mais les deux années supplémentaires ne racontent qu'une partie de l’histoire. Selon le Midi Olympique, les discussions ont débuté le 28 avril. Et se sont étirées pendant plus de quatre mois. L’envie de continuer ensemble existait bien des deux côtés. Restait à accorder la rémunération de l’ailier avec un statut qui a complètement changé depuis son arrivée en Gironde.
Bielle-Biarrey n’est plus l’Espoir lancé à Brive en janvier 2022. À 23 ans, il compte désormais 29 essais en 27 sélections et 64 sous le maillot bordelais. Il fallait donc trouver l’équilibre entre la valeur sportive d’un des meilleurs ailiers du monde et les contraintes d’un effectif qui doit rester compétitif autour de lui.
Adidas, le salary cap et une négociation beaucoup moins simple qu’elle en a l’air
Un autre acteur s’est invité autour de la table : Adidas. Bielle-Biarrey possède déjà un contrat individuel avec la marque, qui devrait également devenir l’équipementier de l’UBB à partir de la saison 2027-2028. C’est précisément ce rapprochement qui impose de regarder le dossier à travers les règles concernant les entreprises liées au club. L’agent du joueur, Jérôme Chabran, a confirmé que ce point avait compliqué les discussions.
Le règlement du salary cap permet actuellement d’exclure jusqu’à 100 000 euros versés au joueur dans le cadre d’un contrat individuel avec l’équipementier commun au club. Mais cette exclusion n’est pas automatique. Le Salary Cap Manager examine notamment l’implication éventuelle du club, l’historique des relations commerciales ou l’évolution de la rémunération du joueur, et peut réintégrer tout ou partie des sommes dans le plafond salarial. Il serait donc faux de dire qu’Adidas finance une partie du salaire de LBB.
Salaires, primes et avantages sont intégrés au calcul. Tandis que le règlement vise aussi les engagements dépendant d’une condition future. Même les contrats d’image doivent être regardés de près. Petit détail beaucoup plus terre à terre : selon son agent, Adidas a aussi dû travailler plusieurs mois pour concevoir une chaussure adaptée au pied de Bielle-Biarrey. Dans une négociation à plusieurs millions d’enjeux sportifs, tout peut donc finir par partir d’un crampon.
Los Angeles 2028 était aussi autour de la table
Le contrat regarde enfin bien au-delà du Top 14. Le Midol indique qu’une possibilité de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 avec France 7 a été inscrite dans l’accord. Bielle-Biarrey avait déjà affiché publiquement son envie de tenter l’aventure. La clause ne lui offre évidemment aucune place dans l’équipe olympique, qui restera à gagner sportivement. Mais elle permet d’anticiper une préparation susceptible de modifier fortement son calendrier avec Bordeaux. Comme Antoine Dupont avant lui, il devra gagner sa place.
Bordeaux conserve son finisseur jusqu’en 2029 tout en composant avec son exposition commerciale, les contraintes du salary cap et un projet olympique personnel. À l’heure où l’UBB veut rester au sommet européen, verrouiller Bielle-Biarrey demandait davantage qu’une signature au bas d’un contrat.
Avant les joueurs, grosso modo, prenait l'argent qu' "on" leur donnait.
Ils restaient pour le fameux amour du maillot, valeur traditionnelle du sport, tout au moins du rugby.
Aujourd'hui, ils ont découvert le pognon.
Et c'est normal: dans une "société libérale" (🤭), le mercantilisme va de pair.
Perso, je ne blâme pas les joueurs. Ils ont raison.
Pour quel motif devraient ils se limiter financièrement quand le pognon existe dans le milieu ?
On en arrive donc au SC, qui s'avère dépassé total aujourd'hui.
J'attends vivement que cette niaiserie disparaisse, voir comment le rugby franchouillard va évoluer.
Et je préfère même pas imaginer un "jeune" sélectionné à la CdM si d'aventure l' EdF est World Champion... 🤣
Là, ça peut devenir immense 😅
et ben dis donc c'est devenu ben compliqué tout ça
Perso, j'ai pas entravé grand chose...
Le coup de Adidas dans le sponsor du club qui va arriver est énorme. 🤣
Tout ce truc est nul.
Bah oui ce changement de règle c'est complétement con, les contrats d'images sont interdits sauf dans ce cas.
Donc c'est pas adidas qui paye le salaire, mais si un joueur a par exemple un contrat avec peugeot on va soupconner ce contrat d'être un salaire déguisé.
Par contre réflexion a part, est ce que les affaires ont pas un peu terni l'image du stade et ça pèse sur les prolongations des joueurs ? ( au dela de perdre énormément de marge SC)
Franchement ?
Tu crois que parceque le ST est englué dans une histoire de cornecul, Cros et Ramos pour commencer puis d'autres 30naires se barreraient pour une question "d'honneur flétri" ? Si tel est le cas, ils partiraient tout de suite 😄
Ou bien le ST fait aujourd'hui gaffe au gendarme et la joue "propre sur moi" ? Ils attendent la décision judiciaire administrative qui va faire voler en éclat le SC. Une 🍺 la dessus 😄
Ou encore ils ont 30 balais passés et sont moins "efficients", car en plus ya des jeunes qui arrivent, donc ils gagnent moins ? Le joueur pro aime le pognon, et le club est radin 😅 L'amour du maillot a des limites
Je ne dis pas que c'est la raison, mais si t'as des valeurs et que ton club ne semble pas aligné avec celles ci ça peut jouer dans ta décision non? Même si tes proches ils te parlent de ces trucs ça doit être usant à force.
Je pense aussi que le pognon est un facteur et ils ont bien raison, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le ST doit dégraisser car le SC sera fortement diminiué la saison prochaine ( et l'augmentation du SC ne compense pas puisque tous les clubs auront cette marge en plus démarcher des joueurs.)
Les trentenaires Cros Ramos, Doudou ou Baille je trouve ça normal qu'ils partent, les jeunes poussent, moins d'argent et surement l'envie de découvrir autre chose aussi.
Les gars qui partent vont chercher du pognon.
Parceque le club ne leur en donne pas plus
Et ils ont raison
Même si ça me fait mal au trou de balle