Quatre mois de discussions pour prolonger Louis Bielle-Biarrey : salaire, Adidas et JO 2028 ont compliqué le dossier de l’UBB

Quatre mois de discussions pour verrouiller LBB

L’Union Bordeaux-Bègles a sécurisé Louis Bielle-Biarrey jusqu’en 2029. Mais les deux années supplémentaires ne racontent qu'une partie de l’histoire. Selon le Midi Olympique, les discussions ont débuté le 28 avril. Et se sont étirées pendant plus de quatre mois. L’envie de continuer ensemble existait bien des deux côtés. Restait à accorder la rémunération de l’ailier avec un statut qui a complètement changé depuis son arrivée en Gironde.

Bielle-Biarrey n’est plus l’Espoir lancé à Brive en janvier 2022. À 23 ans, il compte désormais 29 essais en 27 sélections et 64 sous le maillot bordelais. Il fallait donc trouver l’équilibre entre la valeur sportive d’un des meilleurs ailiers du monde et les contraintes d’un effectif qui doit rester compétitif autour de lui.

Adidas, le salary cap et une négociation beaucoup moins simple qu’elle en a l’air

Un autre acteur s’est invité autour de la table : Adidas. Bielle-Biarrey possède déjà un contrat individuel avec la marque, qui devrait également devenir l’équipementier de l’UBB à partir de la saison 2027-2028. C’est précisément ce rapprochement qui impose de regarder le dossier à travers les règles concernant les entreprises liées au club. L’agent du joueur, Jérôme Chabran, a confirmé que ce point avait compliqué les discussions.

Le règlement du salary cap permet actuellement d’exclure jusqu’à 100 000 euros versés au joueur dans le cadre d’un contrat individuel avec l’équipementier commun au club. Mais cette exclusion n’est pas automatique. Le Salary Cap Manager examine notamment l’implication éventuelle du club, l’historique des relations commerciales ou l’évolution de la rémunération du joueur, et peut réintégrer tout ou partie des sommes dans le plafond salarial. Il serait donc faux de dire qu’Adidas finance une partie du salaire de LBB.

Salaires, primes et avantages sont intégrés au calcul. Tandis que le règlement vise aussi les engagements dépendant d’une condition future. Même les contrats d’image doivent être regardés de près. Petit détail beaucoup plus terre à terre : selon son agent, Adidas a aussi dû travailler plusieurs mois pour concevoir une chaussure adaptée au pied de Bielle-Biarrey. Dans une négociation à plusieurs millions d’enjeux sportifs, tout peut donc finir par partir d’un crampon.

Los Angeles 2028 était aussi autour de la table

Le contrat regarde enfin bien au-delà du Top 14. Le Midol indique qu’une possibilité de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 avec France 7 a été inscrite dans l’accord. Bielle-Biarrey avait déjà affiché publiquement son envie de tenter l’aventure. La clause ne lui offre évidemment aucune place dans l’équipe olympique, qui restera à gagner sportivement. Mais elle permet d’anticiper une préparation susceptible de modifier fortement son calendrier avec Bordeaux. Comme Antoine Dupont avant lui, il devra gagner sa place.

Bordeaux conserve son finisseur jusqu’en 2029 tout en composant avec son exposition commerciale, les contraintes du salary cap et un projet olympique personnel. À l’heure où l’UBB veut rester au sommet européen, verrouiller Bielle-Biarrey demandait davantage qu’une signature au bas d’un contrat.