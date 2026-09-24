“Quand tu vas en équipe de France, tu grandis” : pourquoi Montpellier voit un intérêt à partager Geoffrey Doumayrou

Geoffrey Doumayrou pourra rejoindre le XV de France lors des rassemblements. Bernard Laporte, directeur du rugby de Montpellier, l'a confirmé à Rugbyrama : le président Mohed Altrad a donné son accord. L'entraîneur restera pourtant bien en poste dans le club héraultais. Reste désormais à la Fédération de finaliser le dossier.

Un feu vert venu du sommet du club

Laporte commence par tracer une frontière nette. « Ce que je maîtrise, c'est le côté Montpellier », pose-t-il, en renvoyant tout le volet fédéral à la FFR. Côté club, la décision appartient au président, et elle est prise. Montpellier a même adressé une lettre à la Fédération pour faire avancer les choses.

Le cadre fixé par le MHR tient en deux points. Doumayrou sera mis à disposition des Bleus lors des rassemblements. Mais il restera entraîneur de Montpellier, ce que Laporte tient à rappeler sans ambiguïté. Pour le reste, le directeur du rugby estime que « cela ne nous regarde pas ».

Ce que Montpellier pense y gagner

Laporte présente l'opération comme gagnant-gagnant. À ses yeux, la sollicitation du XV de France confirme d'abord les qualités de son technicien. Il avance surtout un argument de formation, qui explique pourquoi le club accepte de partager son entraîneur.

« Quand tu vas en équipe de France, tu grandis, tu entraînes les meilleurs face aux meilleurs du monde. »

Selon Laporte, cette expérience profitera ensuite directement au club. Sur le plan financier, il se dit en phase avec la Fédération. Il reconnaît en revanche ne pas connaître le contrat que Doumayrou aura avec la FFR. Le rôle exact qu'occupera l'entraîneur au sein du staff tricolore n'est pas précisé dans l'entretien.

Benson Stanley en relais, un précédent rassurant

Reste la question des semaines d'absence. Montpellier compte sur Benson Stanley, déjà membre du staff, qui s'occupait auparavant de la défense. Le club n'avance d'ailleurs pas en terrain inconnu.

La saison dernière, Doumayrou s'est absenté cinq à six semaines pour passer son diplôme de manager à Limoges. Il restait alors en relation permanente avec Stanley. Laporte assure que tout s'est bien passé, puisque tout le monde travaille de la même façon au sein du staff.

Un staff montpelliérain en pleine refonte

Ce prêt aux Bleus intervient au moment où Montpellier veut resserrer son encadrement. Laporte l'admet sans détour : le staff est trop nombreux. Après un échange avec trois clubs « amis », il a constaté un surplus de deux, voire trois personnes. Un remaniement est donc annoncé.

Montpellier partage désormais l'un de ses entraîneurs avec l'équipe de France. Il lui reste à prouver que son organisation tiendra quand Doumayrou sera en rassemblement.