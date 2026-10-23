Pro D2. « Je n'ai pas gueulé » : comment Montauban a renversé Oyonnax après avoir été mené 7-20

Treize points de retard et une série d'invincibilité à faire tomber. Jeudi soir, Montauban a renversé Oyonnax (24-23) après avoir été mené 7-20 à la pause. Les visiteurs, vainqueurs de leurs sept premiers matchs de Pro D2, tenaient leur huitième succès. Mais l'USM a changé de visage, sans tout bouleverser.

La première période avait pourtant mis en lumière les failles des Tarn-et-Garonnais. Après l'essai de Stéphane Ahmed, Alban Roussel et François Joly avaient trouvé l'en-but en cinq minutes. Montauban avait perdu plusieurs touches importantes, notamment près de la ligne adverse. Et ses plaquages manqués avaient ouvert la porte aux Oyomen.

Tillous-Borde a préféré le calme à la soufflante

Au vestiaire, Sébastien Tillous-Borde n'a pas choisi la soufflante. « À la mi-temps, je n'ai pas gueulé », a raconté le manager dans un entretien accordé à Rugbyrama. Son message tenait à la confiance : Montauban jouait chez lui et possédait les moyens de revenir. À condition de gagner enfin ses duels et de rester connectés.

La touche, les duels et les ballons hauts

Le problème dépassait l'envie. Habituellement solide en touche, l'USM avait été contrariée dans un secteur censé lui fournir des ballons propres. Tillous-Borde a aussi expliqué que Romain Macurdy s'était blessé à l'échauffement avant de sortir à la pause. Les entrées de Youssouf Soucouna et Lomig Jouanny ont ensuite apporté l'activité recherchée.

Le jeu aérien constituait l'autre réglage indispensable face aux nombreux coups de pied d'Oyonnax. Montauban a mieux répondu dans ce secteur et haussé son engagement dans les rucks. Ce regain de maîtrise lui a permis de jouer davantage près de la ligne, là où sa première période s'était perdue entre touches gâchées et duels défensifs ratés.

Deux essais en deux minutes pour tout renverser

Le basculement s'est joué en deux minutes. Noa-Isaac Kanika-Bilonda a marqué en force à la 51e, puis Enzo Hervé a conclu une séquence née d'une passe adverse anticipée par Josua Vici. À 21-20, les Montalbanais étaient repassés devant. Luka Matkava a répondu au pied, avant qu'Hervé ne donne l'avantage définitif sur pénalité.

Cette victoire replace provisoirement Montauban au quatrième rang et inflige à Oyonnax sa première défaite, malgré le bonus défensif. Elle rappelle surtout qu'à Sapiac, l'USM possède les ressources pour faire tomber les équipes de tête. Tillous-Borde n'a pourtant pas oublié l'autre chantier : parvenir à reproduire cette intensité loin de ses bases.