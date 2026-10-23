VIDEO. Une suspension à vie après un piétinement glaçant ? Ce que prévoit réellement le règlement

Certaines images donnent froid dans le dos. Jeudi 22 octobre, lors d'une rencontre de Super Rygbi Cymru entre Llandovery et Ebbw Vale, Curtis Gregory a été expulsé pour un geste particulièrement dangereux. Le deuxième ligne a violemment piétiné la jambe d'un adversaire au sol, à proximité d'un ruck. Une séquence diffusée par la télévision galloise S4C qui a rapidement fait réagir les supporters.

CERDYN COCH 🟥 Cerdyn coch i Curtis Gregory am chwarae brwnt. Ebbw Vale are down to 14 players for the rest of the game. @llandoveryrfc @evrfc 💻 https://t.co/NKyREilISO #SRC | @SuperRygbiCymru https://t.co/kF3lG1ZtvH — S4C Chwaraeon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4Cchwaraeon) October 22, 2026

L'incident s'est produit à la 35e minute, alors que Llandovery menait 8-0. Malgré son infériorité numérique, Ebbw Vale a réalisé une sacrée remontée pour finalement s'imposer 31-15. Une victoire presque passée inaperçue tant le carton rouge de Gregory a monopolisé les discussions.

Un piétinement qui provoque l'indignation

Sur les images relayées par le média britannique RUCK, on distingue le joueur d'Ebbw Vale dégager sa jambe, retenue par un adversaire au sol, avant d'abattre son pied sur celle de ce dernier. Le joueur de Llandovery se relève et une altercation éclate immédiatement. L'arbitre Craig Evans sort le rouge.

Crédit : S4C Chwaraeon

Sur les réseaux sociaux, les réactions ne se sont pas fait attendre. Certains réclament une très longue suspension, tandis que d'autres évoquent carrément une exclusion à vie. Une sanction exceptionnelle qui soulève une question : jusqu'où peut aller la commission disciplinaire galloise ?

Deux, six ou douze semaines : le barème officiel

La Fédération galloise applique la réglementation disciplinaire de World Rugby. Et le barème consacré au piétinement, prévu par la règle 9.12, distingue trois niveaux de gravité : deux semaines ou matchs pour le niveau bas, six pour le niveau intermédiaire et douze ou davantage pour le niveau haut. La sanction maximale ordinaire atteint 52 semaines ou matchs.

Reste à déterminer où se situe le geste de Gregory. La commission examinera notamment son caractère intentionnel, la vulnérabilité de l'adversaire, les conséquences éventuelles sur sa santé et les circonstances de l'incident. Elle pourra ensuite tenir compte du passé disciplinaire du joueur, d'éventuels remords et des autres facteurs atténuants ou aggravants.

Une suspension à vie reste juridiquement possible

Le règlement comporte toutefois une exception importante. Lorsque des fautes de gravité intermédiaire ou élevée entraînent effectivement des conséquences particulièrement graves pour la santé de la victime, une commission peut aller jusqu'à prononcer une suspension à vie, au-delà du plafond habituel.

À ce stade, aucune sanction définitive n'a été annoncée et les conséquences médicales du geste n'ont pas été établies. Impossible donc de prédire la durée de suspension de Gregory à partir de ces seules images. Le carton rouge est acquis. Désormais, la décision appartient aux instances disciplinaires galloises.