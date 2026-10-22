27 ans sans défier les All Blacks chez eux : pourquoi l'Écosse a-t-elle attendu aussi longtemps ?

Vingt-sept ans ! C'est le temps qui devrait séparer deux confrontations entre l'Écosse et les All Blacks sur le sol néo-zélandais. Selon la BBC, les hommes de Gregor Townsend devraient jouer à Dunedin en 2027, avant de prendre la direction de l'Australie pour la Coupe du monde. Une annonce qui a provoqué l'étonnement des supporters. Comment deux grandes nations du rugby ont-elles pu passer autant de temps sans se retrouver en Nouvelle-Zélande ?

La dernière confrontation remonte au 1er juillet 2000. Sur le pré de l'Eden Park, les Écossais avaient pris une sacrée valise (48-14), une semaine après une correction encore plus sévère à Dunedin (69-20). Ironie de l'histoire, c'est justement dans cette dernière ville que leur retour est annoncé. Depuis, les rencontres se sont disputées ailleurs, notamment à Murrayfield, où les All Blacks se sont encore imposés en novembre 2025.

Des tournées qui privilégient certaines affiches

Pour comprendre cette longue attente, il faut regarder l'organisation du calendrier international. Les fenêtres estivales offrent peu de dates et les tournées se négocient entre fédérations. Contrairement aux nations du Sud, qui peuvent visiter plusieurs pays européens en novembre, celles du Nord privilégient souvent une destination ou une série de rencontres. Aucune rotation automatique ne garantit donc à l'Écosse une visite régulière chez les All Blacks.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters évoquent aussi la dimension commerciale. La Nouvelle-Zélande aurait davantage intérêt à recevoir l'Angleterre, la France ou l'Irlande, susceptibles de générer des affiches particulièrement attractives. Un point de vue qui paraît cohérente avec les enjeux économiques du rugby international, mais qui reste une hypothèse.

Le Covid a fait disparaître un rendez-vous en 2020

Car un retour avait bien été programmé. Le 18 juillet 2020, l'Écosse devait affronter la Nouvelle-Zélande à Dunedin, après deux tests contre l'Afrique du Sud. La pandémie a finalement entraîné l'annulation de la tournée. Sans cette interruption, l'attente aurait duré vingt ans. Déjà considérable pour deux nations de cette stature.

Et les Écossais ont bien remis les pieds en Nouvelle-Zélande depuis ! En juillet 2025, ils ont battu les Māori All Blacks (29-26) à Whangārei, avant d'affronter les Samoa à Eden Park. Mais cette première rencontre ne délivrait pas de sélection internationale et n'opposait pas l'Écosse aux All Blacks seniors. La distinction explique pourquoi le compteur continue de tourner.

Un rendez-vous particulier avant le Mondial 2027

Le déplacement annoncé à Dunedin servirait de dernier match de préparation avant l'entrée des Écossais dans le Mondial face à l'Uruguay, le 3 octobre 2027. La fédération doit encore officialiser son programme complet. Après une génération entière sans test chez les All Blacks, ce retour aurait forcément une saveur particulière. Reste à espérer que les visiteurs feront meilleure figure qu'en 2000.