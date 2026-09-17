PRO D2. « Horrible », « superbe », « ça pique les yeux » : le maillot très prune du SU Agen divise les supporters

Agen abandonne son bleu et blanc pour une soirée

Le SU Agen a décidé de secouer les habitudes avant la réception d’Oyonnax. Le club a dévoilé mercredi une tenue événementielle parrainée par Maître Prunille, qui sera portée vendredi à Armandie. Le violet, référence au pruneau et à la marque lot-et-garonnaise, remplace le bleu traditionnel, tandis que le jaune prend la place du blanc. Le maillot est commercialisé en édition limitée.

Et il a suffi de quelques heures pour comprendre que personne n’allait rester neutre. Sous la publication du SUA, on passe de « C’est horrible » à « En vrai il est vraiment sympa », avec un détour par « Ultra premium ». Un autre supporter demande même, avec une certaine malice : « Depuis quand l’ASM est en Pro D2 ? »

Toucher aux couleurs du club, terrain sensible

Le choix fait réagir parce qu’il bouscule un symbole. À Agen, le bleu et blanc appartient presque autant au décor d’Armandie que les poteaux. Plusieurs supporters rappellent cet attachement, tandis que d’autres apprécient le clin d’œil au territoire. L’un résume parfaitement le second camp : « Maître Prunille c’est chez nous ! »

Le maillot fait référence à quelque chose de très local. Maître Prunille possède notamment un site à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne, et le violet renvoie directement au produit emblématique associé à Agen. Quitte à créer une tunique spéciale, difficile de pousser beaucoup plus loin le curseur « terroir ».

Même les supporters se mettent aux jeux de mots

Forcément, avec le pruneau, Internet avait une autoroute. Un commentaire espère qu’Oyonnax « va venir pour des prunes », tandis qu’un autre assure avoir commandé le maillot immédiatement. À l’autre bout du spectre, certains réclament déjà le retour du bleu et blanc.

Un maillot voyant pour un gros morceau

Et derrière le débat textile, il y aura quand même un match. Agen, 14e avec 4 points, reçoit vendredi 18 septembre à 21 heures le leader Oyonnax, crédité de 14 points après trois journées. Le SUA vient surtout de débloquer son compteur en gagnant à Grenoble, 39-33, après deux défaites initiales.

Une chose est déjà acquise : pour passer inaperçu vendredi soir à Armandie, il faudra probablement chercher ailleurs. Et si Agen fait tomber le leader avec cette tunique, quelques avis pourraient encore changer avant le coup de sifflet final.