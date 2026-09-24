PRO D2. Béziers - Narbonne : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le bouillant derby du sud ?

Il y a des matchs qui n’ont pas vraiment besoin du classement pour exister. Béziers – Narbonne, l’un des derbys historiques du rugby français, retrouvera la PRO D2 ce vendredi 25 septembre avec un coup d’envoi fixé à 19 heures au stade Raoul-Barrière, et une diffusion de choix sur Canal+ Sport.

Un derby qui remplit encore Raoul-Barrière

Il suffit de remonter au mois d’août pour mesurer ce que cette rivalité représente encore dans la région. Le simple match de préparation disputé pendant la Feria avait réuni 13 612 spectateurs, pour une victoire biterroise 29-27 arrachée sur un drop de Joseph Laharrague à la dernière action.

Pour donner un ordre d’idée, cette affluence représente plus du double de la moyenne observée récemment à Béziers en PRO D2 ces dernières saisons. Et l’engouement ne retombe pas : l’ASBH annonçait déjà 9 000 places vendues cette semaine et a décidé d’ouvrir sa tribune de face afin d’accueillir davantage de monde.

Deux voisins, mais deux débuts de saison très différents

Ce derby compte aussi beaucoup sportivement, puisque Béziers arrive au rendez-vous dans une situation délicate. Après quatre journées, l’ASBH est 15e avec 4 points, avec trois défaites contre Oyonnax, Nice et Montauban pour une seule victoire, acquise d’un petit point contre Nevers.

Narbonne, promu cette saison, pointe au contraire à la 9e place avec 9 points. Les chiffres publiés par L’Indépendant montrent même un Racing très porté sur le jeu de mouvement : 3 817 mètres parcourus ballon en main, 52 passes après contact et 16 essais inscrits, quand Béziers n’en a marqué que huit.

Béziers doit remettre de l’ordre dans son jeu

Les Rouge et Bleu, eux, galèrent en touche (48,9 % de réussite !) depuis le début de saison et leur indiscipline leur a déjà coûté 53 pénalités et neuf cartons jaunes.

Sinon, les supporters locaux ont appelé à faire du bruit et c’est peut-être pour cela que cette affiche mérite mieux qu’une simple case dans le multiplex du vendredi soir. Entre une rivalité ancienne, un stade qui devrait une nouvelle fois être copieusement garni et deux équipes qui ont déjà beaucoup à perdre après seulement quatre journées, Béziers – Narbonne possède tout ce que la PRO D2 sait produire de plus bouillant.