Pierre Bochaton prolonge sur la durée : après Lucu et Bielle-Biarrey, l’UBB continue de verrouiller son ossature

Pierre Bochaton lié à l’UBB jusqu’en 2030

L’Union Bordeaux-Bègles continue de sécuriser son effectif. Pierre Bochaton a prolongé jusqu’en 2030, alors que son précédent engagement courait jusqu’en 2027. Arrivé en 2021 après son passage à l’US Bressane, le troisième ligne poursuit une aventure désormais bien installée en Gironde. L’UBB avait déjà prolongé son bail en mai 2024.

Un profil précieux dans le pack

Bochaton a grandi avec cette UBB-là. À son arrivée, il était encore un jeune avant capable d’évoluer en deuxième comme en troisième ligne. Cinq ans plus tard, cette polyvalence reste une vraie force. Avec les doublons et les blessures, pouvoir déplacer un joueur sans bouleverser toute la feuille de match compte énormément.

Et son début de saison rappelle qu’il apporte davantage qu’une solution de rotation. Pour la première journée de Top 14, il a inscrit un essai lors du large succès contre le Racing 92, 64-5 à Chaban-Delmas. Une entrée en matière idéale avant le déplacement à Toulouse dimanche.

Bordeaux verrouille son ossature

Cette prolongation colle à la méthode bordelaise. En 2026, Maxime Lucu, Temo Matiu, Carlü Sadie et plusieurs membres du staff ont prolongé jusqu’en 2029. Louis Bielle-Biarrey a rejoint cette liste début septembre. L’UBB conserve ainsi une base déjà rompue aux exigences du très haut niveau.

Pour Bochaton, le signal est fort. La concurrence reste dense en troisième ligne, mais son profil hybride lui offre plusieurs portes d’entrée dans le XV. L’expression est usée, mais le couteau suisse du pack lui va plutôt bien.

Une continuité qui compte

Pour l’UBB, sécuriser Bochaton jusqu’en 2030 évite surtout de voir un joueur parfaitement intégré au projet arriver sur le marché dès la prochaine intersaison. Bordeaux règle déjà un dossier important alors que la saison vient de commencer.

En 2030, Bochaton aura passé neuf saisons dans l’environnement bordelais. Dans un rugby professionnel où les cycles se raccourcissent vite, cette fidélité commence à dessiner une vraie ligne directrice.