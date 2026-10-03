Oubliez le rose : le Stade Français dévoile un maillot bleu marine inspiré d’un lieu emblématique de Paris

Paris s’invite sur le maillot extérieur

Le Stade Français Paris et Kappa ont dévoilé leur maillot extérieur pour la saison 2026/2027. Après le rose du domicile, les Parisiens basculent sur un bleu marine profond pour voyager en Top 14 et en Champions Cup. Le club résume son idée par une formule : « Paris comme terrain de jeu, la place de l’Étoile comme signature. »

Sur les premières images, le bleu domine largement, accompagné de fins liserés rouges au col et aux manches. Surtout, un dessin ton sur ton part du centre du maillot et se déploie sur le torse.

Paris comme terrain de jeu, la place de l’Étoile comme signature ⭐️



Le Stade Français Paris et Kappa dévoilent le 𝒎𝒂𝒊𝒍𝒍𝒐𝒕 𝑨𝒘𝒂𝒚 𝟐𝟔/𝟐𝟕, inspiré de l’un des carrefours les plus emblématiques de la capitale 🔵🔴 pic.twitter.com/bmWoqDCjB4 — Stade Français Paris (@SFParisRugby) October 3, 2026

Les 12 avenues de l’Étoile sur le torse

Le choix de la place de l’Étoile n’a rien d’anodin. L’actuelle place Charles-de-Gaulle doit justement son ancien nom aux 12 avenues qui convergent autour de l’Arc de Triomphe. Le motif visible sur la tunique reprend directement cette géométrie parisienne.

Et petit détail pour les amateurs d’histoire parisienne : la place a officiellement changé de nom en 1970, mais « l’Étoile » reste solidement installée dans le vocabulaire. Sur un maillot, la référence fonctionne particulièrement bien puisque le dessin reste identifiable sans reproduire littéralement le monument.

Un Stade Français plus sobre, mais toujours identifiable

Cette sobriété tranche avec le maillot domicile 2026/2027, dominé par le rose, et avec le third blanc orné de pétales de lys roses. Kappa conserve ainsi trois identités graphiques nettement différentes pour Paris cette saison.

Le choix possède aussi un petit parfum de retour aux fondamentaux. Quelques mois plus tôt, le Stade Français avait déjà puisé dans son histoire en ressortant, avec Kappa, un design inspiré de ses tenues du début des années 2000. Le club parisien continue donc d’alterner patrimoine et références directes à la capitale.

Les premiers commentaires valident largement le choix

Sous la publication Facebook du club, les réactions visibles sont très favorables : « Magnifique ce maillot », « Super beau » ou encore « Enfin un maillot qui ressemble à un maillot ». Un supporter regrette seulement que la version enfant ne puisse pas être proposée sans sponsor. Échantillon réduit, certes, mais l’accueil tranche avec les éternels débats provoqués par certaines tuniques parisiennes.

Pour le Stade Français, cette tenue donne surtout une véritable identité à ses déplacements. Paris possède son monument, son dessin et ses couleurs. Et avec douze avenues pour inspiration, difficile de faire beaucoup plus parisien.