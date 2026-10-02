Montpellier-Toulon : pourquoi le MHR abandonnera ses couleurs habituelles pour un maillot rose dimanche en Top 14

Montpellier dévoile son maillot d’Octobre Rose

Du bleu, du blanc et, dimanche soir, une bonne dose de rose. Le Montpellier Hérault Rugby a dévoilé le 1er octobre un maillot collector imaginé par le MHR Solidaire dans le cadre d’Octobre Rose. Une tenue destinée à soutenir les personnes touchées par le cancer du sein et qui ne restera pas simplement accrochée dans la boutique du club. Les Montpelliérains la porteront face à Toulon, dimanche 4 octobre.

Une partie des ventes de ce maillot sera reversée au Montpellier Institut du Sein. Le reste des recettes doit permettre de financer les autres actions sociétales conduites par le fonds de dotation du club héraultais.

Crédit : MHR

Du Peyrou au stade, Montpellier réunit son collectif

Pour présenter cette tunique, le MHR a d’ailleurs quitté quelques instants la pelouse. La campagne met en scène parrains et marraine de la section rugby santé, membres du staff, mécènes, professionnels de santé et une patiente du Montpellier Institut du Sein. Les images ont notamment été réalisées entre les jardins du Peyrou et le Septeo Stadium.

Derrière l'opération autour du maillot se trouve surtout un engagement installé depuis plusieurs années. La section rugby santé du MHR a été créée en 2016 et accompagne des personnes atteintes d’un cancer, pendant leur traitement ou leur rémission, avec une pratique physique adaptée. Dix ans plus tard, le club continue donc de mêler ballon ovale, prévention et accompagnement.

Le rose s'invite face à Toulon

Et le calendrier offre à l'opération une sacrée vitrine. Le maillot sera porté dimanche lors de Montpellier-Toulon. Une rencontre de la 5e journée de Top 14 programmée à 21h05.

Pendant 80 minutes, la tunique collector sera donc exposée sur une affiche de championnat. Une manière très rugby de faire passer le message : utiliser le maillot, objet d’appartenance par excellence pour un club et ses supporters, afin de donner de la visibilité à une cause qui dépasse largement le terrain.

Un maillot qui financera aussi les actions du MHR Solidaire

Parce que l'opération doit se poursuivre après le coup de sifflet final, son intérêt se trouve également dans les ventes. Le MHR indique qu'une partie sera reversée au Montpellier Institut du Sein, tandis que le solde financera les autres actions du MHR Solidaire. Du rose sur le terrain dimanche soir, donc, mais avec l'ambition d'en prolonger les effets bien après MHR-Toulon.