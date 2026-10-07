Mexique, Argentine, Amérique du Sud : la Champions Cup change de dimension médiatique avec son arrivée sur FOX

À quelques jours seulement du retour de la Champions Cup, l’EPCR élargit encore son terrain de jeu. L’organisateur annonce un accord avec FOX Latin America pour diffuser ses deux compétitions lors de la saison 2026/2027.

Les rencontres seront accessibles au Mexique, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en République dominicaine et au Belize, mais pas au Brésil. FOX proposera une partie importante des matchs de poules et l’intégralité de la phase à élimination directe jusqu’aux finales.

Un retour à la télévision qui compte

L’enjeu dépasse le simple changement de diffuseur. Jusqu’ici, les supporters latino-américains pouvaient suivre les compétitions via EPCR TV. L’arrivée de FOX ramène la Champions Cup et la Challenge Cup sur des chaînes linéaires dans la région, tout en conservant une diffusion numérique et à la demande.

Et le timing n’est pas anodin. La première journée européenne débute dès le week-end des 16, 17 et 18 octobre, soit dans quelques jours, avant une deuxième salve programmée en décembre. L’EPCR retrouve ainsi un lancement automnal de ses compétitions, comme avant la pandémie.

L’Argentine, pont naturel avec la Champions Cup

L’Argentine constitue évidemment le cœur rugbystique de cette stratégie. Le pays possède une culture ovale bien installée et ses joueurs alimentent depuis longtemps les effectifs européens. Voir leurs compatriotes sous les couleurs des clubs français, anglais ou de l’URC offre à FOX un point d’entrée évident pour attirer le public local.

Pour l’EPCR, l’accord complète surtout une carte de diffusion déjà très internationale, avec notamment France Télévisions et beIN SPORTS en France, Premier Sports au Royaume-Uni et en Irlande, SuperSport en Afrique du Sud ou FloRugby aux États-Unis, selon le communiqué.

De l’Amérique latine jusqu’à Lyon

Cette exposition supplémentaire accompagne une saison dont la ligne d’arrivée se trouve en France. Après quatre journées de poules, puis une phase finale lancée début avril, les deux compétitions convergeront vers l’OL Stadium. La finale de Challenge Cup se jouera le vendredi 21 mai et celle de Champions Cup le samedi 22 mai 2027.

Lyon retrouvera alors les finales européennes onze ans après l’édition 2016, remportée par les Saracens face au Racing 92 en Champions Cup et par Montpellier contre les Harlequins en Challenge Cup.

Pour l’EPCR, cette arrivée sur FOX permet donc de rapprocher un peu plus Buenos Aires, Toulouse, Dublin ou Le Cap autour d’un même week-end européen. Avec, au bout de la route, deux finales françaises.