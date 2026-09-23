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Dix mois après deux commotions, Paul Pimienta doit arrêter le rugby à 31 ans : même jouer en amateur lui est interdit

Paul Pimienta doit arrêter le rugby. Dix mois après deux commotions, l'ancien Briviste souffre encore de séquelles.

La Rédaction 23/09/2026 à 11h16
Il peut marcher, courir et semble physiquement remis. Pourtant, dix mois après sa dernière commotion, Paul Pimienta n'a plus le droit de jouer au rugby.
Il peut marcher, courir et semble physiquement remis. Pourtant, dix mois après sa dernière commotion, Paul Pimienta n'a plus le droit de jouer au rugby.

À 31 ans, les commotions obligent Paul Pimienta à arrêter

À 31 ans, Paul Pimienta ne rejouera plus au rugby. L'ancien trois-quarts de Brive a annoncé la fin de sa carrière après plusieurs commotions cérébrales, dont deux subies entre août et novembre 2025. Dix mois après le second choc, les séquelles sont toujours présentes. Et l'avis médical est sans appel : sa licence lui a été retirée et un retour, même au niveau amateur, est exclu.

Dix mois plus tard, des symptômes toujours présents

Le plus marquant dans son témoignage via La Montagne concerne peut-être tout ce qui se passe loin des terrains. Pimienta explique ressentir encore une pression dans la nuque et éprouver des difficultés à prendre certains repères visuels, notamment en montagne. Même jouer au padel lui rappelle les conséquences des chocs, puisque ses réflexes dans les sports de balle restent perturbés.

Physiquement, l'ancien Columérin peut pourtant donner l'impression que tout va bien. C'est précisément ce qui rend son histoire aussi parlante sur les commotions. Une blessure musculaire se mesure souvent en semaines d'absence. Ici, dix mois ont passé et les effets neurologiques continuent d'accompagner un homme de 31 ans dans sa vie quotidienne.

21 matchs avec Brive, puis le couperet médical

Arrivé à Brive en 2024 après sept saisons à Colomiers, Pimienta aura disputé 21 rencontres sous le maillot corrézien. Centre capable d'évoluer à l'aile, il avait notamment été titulaire à plusieurs reprises lors de la saison 2024-2025.

Mais un neurochirurgien lui a expliqué qu'un nouveau choc, même léger, représentait désormais un risque trop important. « Je n'ai plus le droit de pratiquer ce sport », confie-t-il. Le rugby entre copains n'offrira donc même pas cette transition que connaissent certains professionnels après leur carrière.

Brive-Colomiers, un drôle de premier match de retraité

Et le calendrier a choisi un symbole assez cruel. Jeudi, Pimienta assistera à Brive-Colomiers, l'affiche entre les deux clubs qui ont marqué l'essentiel de sa carrière professionnelle. Il devait initialement pouvoir retrouver sur le terrain plusieurs de ses anciens coéquipiers. Il regardera finalement la rencontre depuis l'extérieur.

À 31 ans, Pimienta voulait encore jouer. Sa phrase résume désormais une réalité beaucoup plus importante qu'un résultat de Pro D2 : « Même en amateur, je ne peux pas. »

pascalbulroland
pascalbulroland

C'est toujours triste de lire ce genre de témoignage, et encore, je suis sûr qu'il y en a beaucoup en France qui n'osent pas en parler...


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