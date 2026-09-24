L’UBB licencie Thibault Giroud avec effet immédiat : son départ anticipé relance déjà la question de son arrivée à Bayonne

Une séparation prévue pour 2027, consommée neuf mois plus tôt
L’Union Bordeaux-Bègles a tranché plus tôt que prévu. Thibault Giroud, directeur de la performance arrivé avec Yannick Bru en 2023, a été licencié avec effet immédiat. Selon Sud Ouest, le technicien était en conflit avec sa direction depuis plusieurs mois et en arrêt maladie depuis l’été. Son contrat courait jusqu’en juin 2027. L’Équipe rapporte également un désaccord concernant une clause prévue en cas de titre.
Son départ vers Bayonne était déjà préparé. En décembre 2025, L’Équipe indiquait qu’un pré-contrat avait été signé pour une arrivée à l’Aviron en 2027. La rupture bordelaise avance donc une question qui devait encore attendre neuf mois : Giroud rejoindra-t-il Jean-Dauger avant l’été prochain ? Pour l’heure, aucune date d’arrivée anticipée n’a été annoncée.
Giroud a accompagné le changement de dimension bordelais
Réduire son passage à Bordeaux à cette sortie agitée ferait oublier les trois saisons précédentes. Depuis son arrivée en 2023, l’UBB a disputé la finale du Top 14 en 2024 et 2025, remporté la Champions Cup en 2025 et 2026. Giroud n’a évidemment pas construit seul cette progression. Mais il pilotait une partie centrale du projet de Yannick Bru : la performance et l’articulation entre préparation physique et rugby.
Et sa méthode avait une vraie identité. En 2024, Cyril Cazeaux racontait une préparation raccourcie mais immédiatement intense, pensée notamment pour économiser de l’énergie sur la durée. Un an plus tard, Giroud avait choisi Faro pour lancer la pré-saison du champion d’Europe, avec un ressenti annoncé entre 38 et 39 degrés. Le détail est presque secondaire, mais il dresse le portrait d'un technicien qui adaptait la charge au calendrier plutôt que de reproduire chaque été le même programme.
Pour l’UBB, une rupture surtout symbolique dans l’immédiat
Pour Bordeaux, l’impact opérationnel est pourtant moins brutal que le mot « licenciement » ne le laisse penser. Giroud n’avait pas participé à la reprise estivale et l’UBB disposait déjà autour de lui de Ludovic Loustau, Cyril Gomes, Emmanuel Espiasse et Bertrand Dedieu. La machine physique bordelaise tournait donc déjà sans son directeur de la performance. Le vrai chantier concerne maintenant la coordination à moyen terme et l’identité donnée à ce secteur après trois années construites autour de Giroud.
Bayonne peut-il vraiment avancer son arrivée ?
À Bayonne, la situation est presque inverse. Arnaud Baratchart a pris la responsabilité de la préparation physique cet été, Antoine Kneblewski est arrivé du Racing et le staff a été largement remodelé autour de Laurent Travers et Gerard Fraser. Faire venir Giroud dès cette saison permettrait d’intégrer plus tôt l’homme choisi pour conduire la performance à partir de 2027. Mais cela imposerait également de redéfinir une hiérarchie installée depuis seulement quelques semaines.
La séparation semblait écrite pour juin 2027. Elle est consommée dès septembre 2026. Bordeaux peut désormais refermer définitivement ce dossier. À Bayonne, en revanche, une décision qui appartenait à la saison prochaine vient soudainement de s’inviter dans celle-ci.
Pas de rapport direct avec l'article mais Gregory Patat semble bien s'éclater à Brive :
4 matchs, 4 victoires
tayeb fait n'importe quoi. il a poussé dehors un des managers les plus prometteurs pour faire rentrer une vieille carne.
Oui depuis que Patat n'est plus là, Bayonne n'a plus la frite...
OK, je sors...
non mais surtout que celle de la frite...
ce que je retiendrais c'est que du coup, il ne mange plus de jambon de bayonne et qu'il est passé au parme, entier le bonhomme.
Purée, ça c'est un belle tranche d'humour cullinaire mes cochons !
D'autant que la race Cul Noir du Limousin n'est pas bien loin !
la mayo ne prend plus
Bayonne n'a plus la frite et tout va de Travers?
c'est qui la vieille carne, Fraser ou Travers ?
travers la vieille carne.
fraser a certes repris le poste de manager général, mais avant que travers ne vienne il n'y avait pas de directeur du rugby et patat portait du coup plus ou moins les deux casquettes.
Oui c'est ce que je pensais.
Et Lolo aime bien les présidents-hommes d'affaires qui recrutent de façon hasardeuse...
Racing, Bayonne.
Tiens c'est l'affiche
de samedi !
il aime bien le ciel et blanc aussi ;o)
ça lui va bien au teint
mais alors qu'au teint...
en vrai, depuis que labit a suivi son chemin, on voit bien lequel est celui qui tenait la barraque.
A côté de lui, le sergent instructeur de Full Metal Jacket, c'est un prof de yoga!
On ne dit pas "un Maître" ... yoga ?
(Je suis dehors avec @Aurélien Boucherie)
Attention au coup de chaleur tous les deux 😁
Tout petit déjà, nos parents ont dû nous oublier en plein soleil ... ;)
Aller, pour me rattraper, je recommande à ceux qui ne l'ont pas vu le film "Whiplash" dans lequel J.K. Simmons fait concurrence au déchaîné Lee Ermey de Kubrick.
oui ça donne furieusement envie de se mettre à la batterie !
'Sont fous ces gars des bandas ...
"Le détail est presque secondaire, mais il dresse le portrait d'un technicien qui adaptait la charge au calendrier plutôt que de reproduire chaque été le même programme."
Un exemple parmi d'autres de ce magnifique article rédigé par l'IA. Quelle fatigue...
Le groupe vit bien.
...depuis qu'il n'est plus là!
je crois qu'il était vraiment temps qu'il s'en aille.
Je n'en sais, pour ma part, pas assez pour cracher dans la soupe mais une chose est sure, ça devenait intenable ... pour ne pas dire malsain.
même si on peut constater que les joueurs finissent les saisons sur les rotules et que si l'effectif y est pour beaucoup, il doit forcément avoir un peu sa responsabilité d'engagée. néanmoins, je ne crache pas dans la soupe. pour moi, il a beaucoup apporté au club et il a forcément aussi contribué au gain des deux cc.
par contre, sa manière de tout s'approprier le positif et l'ambiance qu'il a mis quand il a su que marti le libèrerait pas de sa dernière année font qu'il était grand temps qu'il aille voir ailleurs.
De son degré de responsabilité (probable), je ne suis clairement pas en capacité de juger.
Pour le reste, et quand bien même il semblerait que Bru n'ait pas été d'une grande diplomatie avec lui, entièrement d'accord.
en effet j'ai cru comprendre que bru goutait assez peu quand on lui met les c0ùilles dans un étau.
mais à la base, ça reste quand même plus un loupé de marti qui a pas senti l'empressement de giroud à être renouvelé et qui l'a laissé se faire retourner le cerveau par tayeb &co.
pour moi, c'est quand même mitigé, c'est à la fois une grande perte et un bon débarras.
j'ai cru comprendre que bru ...
On ne va pas aux mêmes soirées !! ;p
Même lecture que toi.
Et puis c'est du gâchis, à mes yeux, ce genre de séparations après un vécu commun fait de grands succès ...
Une nouvelle pièce dans la machine à produire des cannelés au piment d'Espelette qui ne va pas quitter l'A63 de sitôt, on dirait ...
Bon courage aux joueurs bayonnais! Ils vont en ch...!
travers + giroud...
je les connais pas perso mais de ce que j'en perçois j'aime aucun de ces deux personnages.
Oui...affaire de ressenti !
ouais c'est ça.
après sur les résultats, giroud a tout mon respect et travers en tant que directeur du rugby est un désastre pour ce qu'on peut constater pour l'instant.
-1 * -1 = 1
Alors sait-on jamais ?
j'aurais plutôt dit 1*-1...
mais parfois l'alchimie sociale crée des choses qu'on attend pas toujours.
il faut savoir rester un observateur passif pour voir ce que la nature a de plus beau à nous offrir.
Ils se sont ratés à l'Arena alors, peut-être que depuis le début de l'affaire, entre Thibault et Laurent c'était ... Giroud où tu iras. (Et Bim ! 0,1 pt de PIB)
moi j'ai perdu 10 pts de qi rien qu'en pensant à céline...
Alors ne pense pas à Fernande.
si c'est pour ça, je veux bien baisser un peu l'afflux sanguin dans mon cerveau.