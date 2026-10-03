« Les plus fortes financièrement » avantagées ? Franco Smith pointe le danger d’une Champions Cup réduite à 16 clubs

De 24 à 16 clubs, le projet qui agite l’Europe
La Champions Cup n’a pas encore changé de visage, mais le débat est lancé. Les clubs français soutiennent un passage de 24 à 16 participants, avec potentiellement cinq places pour le Top 14, cinq pour le championnat anglais, cinq pour l’URC et une au tenant du titre. Franco Smith comprend l’intérêt sportif du projet. Le manager de Glasgow pointe cependant un risque via RugbyPass : moins de qualifiés signifie moins de recettes européennes pour ceux qui resteront à quai.
Le technicien sud-africain ne nie pas qu’un tel format puisse relever le niveau des affiches. Avec seize équipes, la compétition gagnerait en densité. Smith juge pourtant « étrange » de retoucher un tournoi dont il apprécie l’identité. Glasgow connaît bien ces rendez-vous : les Warriors ont atteint les quarts de finale lors des deux dernières éditions.
Franco Smith regarde surtout le portefeuille
Son avertissement vise surtout l’argent. Smith estime que les clubs aux budgets modestes ont besoin des revenus de la Champions Cup pour conserver des effectifs capables de rivaliser toute la saison. Selon lui, les formations « les plus fortes financièrement » bénéficieraient davantage d’un tournoi réduit. Les puissances françaises occupent une place centrale dans cette équation.
Le contexte du Top 14 donne du relief à son raisonnement, sans permettre une comparaison parfaite avec l’URC. La LNR a relevé le salary cap de référence à 11 millions d’euros pour 2026-2027, auxquels peuvent s’ajouter des crédits liés aux internationaux. Ce plafond salarial n’est pas le budget total d’un club, mais il mesure une partie des moyens consacrés aux effectifs.
Quand recevoir Toulouse devient aussi un enjeu économique
Réduire le nombre de participants peut rendre chaque affiche plus attractive tout en creusant l’écart entre les habitués de l’Europe et les autres. Un club privé de Champions Cup perd aussi de l’exposition, de la billetterie et des rencontres capables d’attirer son public. Parce qu’un Toulouse à Scotstoun ne remplit pas seulement le calendrier : Smith souligne aussi la valeur commerciale de telles affiches.
Pour Glasgow, le sujet n’a rien de théorique. Les Warriors lanceront leur campagne européenne à Sale, après quatre victoires en poule la saison passée, puis un succès contre les Bulls avant de tomber face à Toulon en quart. Leur parcours illustre la crainte de Smith : voir des clubs compétitifs perdre du terrain faute de revenus européens comparables.
Une Champions Cup plus forte, mais pour combien de clubs ?
Aucune réforme n’est adoptée et la Champions Cup 2026-2027 reste organisée à 24 équipes. Le débat dépasse donc le nombre de participants. Derrière la promesse d’affiches plus prestigieuses se pose une question durable : une Coupe d’Europe plus élitiste peut-elle renforcer son spectacle sans fragiliser ceux qui tentent encore de rejoindre les habitués du dernier carré ?
pour moi, ça semble pas intéressant.
le but de la cc, c'est de voir des matches qu'on voit pas habituellement.
si on réduit la voilure, on va avoir quelques clubs qui seront tout le temps là, qui se croiseront tous les ans et ça tuera cette fraicheur liée à la rotation des clubs qu'on croise.
on le retrouve déjà pas mal sur les phases finales, ce serait dommage que toute la compétition devienne comme ça.
On pourrait dire qu'on arrête juste avec les clubs d'Afrique du Sud ?
ouais ça, c'est vrai que ça a bien chamboulé la formule, mais en soi ça me dérange pas plus.
de plus tant qu'il sont en urc, je vois pas comment les exclure.
non le truc qui serait vraiment dérangeant à mes yeux c'est de réduire drastiquement le nombre de clubs participants à la cc. que les sud afs y soient ou pas ne change rien pour moi.
alors c'est vrai que certaines années, on a des différences de niveau incroyables entre certains clubs, mais ce sont les aléas du rugby. on est pas forcément bon tous les ans, parfois le championnat c'est déjà tendu quand la cc débute...
c'est difficile de rester dans le haut du panier tous les ans avec un championnat comme le top 14.
du coup, si tu réduis à 5 le nombre de clubs qualifiés au lieu de 8, tu as des chances de voir des clubs qui jouent la cc à fond ne pas se qualifier pour la suivante, au détriment de clubs qui vont tout axer sur le championnat et qui eux ne joueront pas le jeu l'année suivante.