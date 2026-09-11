Le Stade Français revient au Stade de France, et son calendrier réserve une coïncidence savoureuse avec Toulouse

Douze ans après, le Stade Français va retrouver le Stade de France. Le club parisien a annoncé qu’il délocaliserait une rencontre de TOP 14 à Saint-Denis pendant la saison 2026-2027. L’adversaire et la date n’ont pas encore été communiqués. Les Soldats Roses renoueront ainsi avec ces grands rendez-vous qui ont longtemps participé à l’identité du club.

Le souvenir d’un incroyable 27-27 contre Toulouse

Le dernier match de phase régulière disputé par Paris dans l’enceinte remonte au 22 mars 2014. Ce jour-là, le Stade Français et Toulouse s’étaient quittés sur un 27-27 après sept essais. Paris menait 27-8 à la pause avant de voir Yohan Montès égaliser après la sirène.

Et cette feuille de match sent aujourd’hui les années 2010 : Julien Dupuy, Jules Plisson, Pascal Papé et Digby Ioane côté parisien ; Vincent Clerc, Maxime Médard, Yoann Maestri ou Patricio Albacete côté toulousain. Dupuy avait même passé une pénalité de 55 mètres.

Quand Paris voyait plus grand que Jean-Bouin

Pendant plusieurs saisons, le club de la capitale avait fait du Stade de France une seconde maison pour ses affiches majeures. Ces délocalisations permettaient de transformer certains matchs de championnat en véritables événements populaires, devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

Le retour annoncé en 2026 réactive donc une partie particulière de l’histoire récente du Stade Français. Depuis, Jean-Bouin est redevenu le centre de sa vie sportive. Revenir à Saint-Denis, avec une enceinte pensée pour les très grands rendez-vous, représente forcément un changement d’échelle.

Un rendez-vous qui dépasse déjà le terrain

Dans une saison 2026-2027 tout juste lancée, cette annonce offre aussi au club un rendez-vous capable de fédérer au-delà de son public habituel. Le choix de l’adversaire pèsera évidemment dans l’affiche, tout comme la date retenue dans un calendrier déjà dense.

Mais avant même de connaître les deux équipes qui entreront sur la pelouse, le symbole est fort. Douze ans après ce Paris-Toulouse resté dans les mémoires, le rose va de nouveau colorer Saint-Denis. Et notre petit doigt nous dit que cette délocalisation de gala pourrait bien avoir lieu lors de la 12e journée avec la réception d'un certain… Stade Toulousain.