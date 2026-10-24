La Suisse confirme sa progression et assure son maintien dans l’élite européenne

Vous le savez, et nous le savons aussi ! Le rugby suisse poursuit sa progression sur la scène européenne. Pour sa deuxième participation au Rugby Europe Championship (REC), l’équipe nationale masculine à XV a réussi à conserver sa place dans cette compétition continentale. Malgré des défaites face à des adversaires plus expérimentés, je crois que les Suisses ont su réagir et terminer leur campagne sur une note plus que positive. On ne le cache pas : c'est une performance qui témoigne à mon humble avis des progrès réalisés par l’Edelweiss XV et de son ambition de s’installer durablement parmi les meilleures nations européennes hors du Tournoi des Six Nations. A suivre...

Une victoire décisive contre l’Allemagne

Le 7 mars 2026, au Stade municipal d’Yverdon-les-Bains, la Suisse a signé l’une des performances majeures de sa saison en battant l’Allemagne sur le score de 35 à 25. Cette rencontre de classement revêtait un enjeu essentiel : assurer la qualification de la sélection pour l’édition 2027 du Rugby Europe Championship.

Les Allemands ont longtemps résisté et sont même repassés devant au tableau d’affichage en seconde période. Mais l’équipe helvétique a fait preuve de sang-froid dans les dernières minutes. Les essais de Lucas Schmid et de Tom Nublat, associés à la précision de Jules Porcher au pied, ont contribué à cette victoire déterminannte.

Le troisième ligne Nicolas Mousties a été désigné joueur du match. Ce succès a récompensé la détermination collective d’une équipe capable de répondre à la pression dans un rendez-vous décisif.

Un parcours contrasté face aux meilleures nations européennes

La campagne suisse avait débuté par une lourde défaite contre la Géorgie (3-54), le 8 février, avant un revers face à l’Espagne (14-53), le 14 février. Ces deux rencontres ont rappelé l’écart qui sépare encore la Suisse des nations les plus aguerries du tournoi.

Les Helvètes ont néanmoins montré un autre visage face aux Pays-Bas. Le 22 février, ils se sont imposés 29 à 23, décrochant une victoire précieuse contre une sélection de niveau comparable.

Après leur succès contre l’Allemagne, les Suisses ont disputé le match pour la cinquième place face à la Belgique, le 15 mars à Madrid. Les Belges l’ont emporté 39 à 16. L’Edelweiss XV a ainsi conclu le championnat au sixième rang, tout en validant son maintien pour 2027.

Les paris sportifs en ligne, un autre reflet de l’intérêt pour le rugby

À mesure que les compétitions internationales gagnent en visibilité, les supporters peuvent également s’intéresser aux statistiques, aux pronostics et aux cotes proposés avant les rencontres. Le rugby, avec ses particularités tactiques et ses scénarios parfois imprévisibles, se prête à l’analyse des performances collectives, des résultats précédents et des confrontations entre équipes.

Les internautes qui souhaitent en savoir plus sur cet univers peuvent consulter des ressources à cet effet. Il convient toutefois de distinguer les comparateurs commerciaux des autorités officielles : en Suisse, les paris sportifs en ligne sont soumis à une réglementation stricte, et seuls les opérateurs dûment autorisés peuvent légalement proposer leurs services sur le marché helvétique. Avant de parier, il est donc essentiel de vérifier le statut de l’opérateur auprès de la Gespa et de privilégier une pratique responsable, sans considérer les paris comme un moyen de gagner de l’argent.

Un engouement encourageant à domicile :

Au-delà des résultats, la compétition a également mis en lumière l’intérêt du public pour le rugby en Suisse. Selon la Fédération suisse de rugby, les trois rencontres organisées à domicile à Yverdon-les-Bains se sont jouées à guichets fermés.

Cette mobilisation constitue un signal positif pour une discipline qui cherche à renforcer sa visibilité dans un paysage sportif où le football et le hockey sur glace occupent une place importante. Le soutien des spectateurs, des clubs et des bénévoles peut contribuer à consolider les bases du rugby helvétique.

Un cap à franchir avant 2027...

La sixième place obtenue en 2026 représente une étape encourageante, mais elle ne doit pas masquer les défis à venir. Pour progresser durablement, la sélection devra gagner en régularité face aux équipes les plus fortes, limiter les erreurs défensives et mieux gérer les moments clés des rencontres.

Le maintien acquis constitue néanmoins une base de travail précieuse. En restant dans le Rugby Europe Championship, la Suisse pourra continuer à se mesurer à une opposition relevée et à accumuler de l’expérience internationale.

L’objectif sera désormais de transformer ces progrès en résultats plus constants. Pour l’Edelweiss XV, la saison 2026 démontre que le rugby suisse avance. Le prochain défi sera de confirmer cette dynamique et de réduire progressivement l’écart avec les nations établies du rugby européen.