« La situation est très préoccupante » : le président du SU Agen alerte sur le financement

La baisse des aides municipales atteint 40 800 euros pour le SU Agen. Cette somme ne devrait pas, à elle seule, faire vaciller un budget professionnel d'environ 11,5 millions d'euros. Mais elle s'ajoute à un début de saison compliqué sur le terrain : quatre défaites en cinq matchs de Pro D2.

Moins d'argent pour la structure professionnelle

Pour la structure professionnelle, les droits liés à la promotion de l'image de la ville passent de 116 372 à 105 000 euros. Les achats d'hospitalités diminuent également, et la Ville abandonnera notamment sa loge à Armandie. Jean-François Fonteneau, le président agenais, s'était néanmoins préparé à cette baisse.

Une subvention exceptionnelle ramenée à 130 000 euros

L'association SUA Rugby voit sa subvention exceptionnelle passer de 150 000 à 130 000 euros. Son caractère exceptionnel pose nécessairement la question de sa pérennité. « Je ne suis pas rassuré du tout sur le fonctionnement de l'association », reconnaît Jean-François Fonteneau auprès de Sud Ouest.

Le dirigeant ne remet pas directement en cause la volonté du nouveau maire de rééquilibrer les aides entre les associations sportives de la ville. Il vise en revanche la décision prise auparavant entre la collectivité et l'Agglomération. Selon lui, l'erreur vient du maire précédent, Jean Dionis du Séjour, qui a décidé unilatéralement de flécher 250 000 euros vers l'association.

Fonteneau compte sur le mécénat

Le président du SUA considère désormais qu'une partie de la réponse devra venir du mécénat. Plus que les économies réalisées par la municipalité, c'est la capacité de l'association à sécuriser son financement dans la durée qui préoccupe le dirigeant agenais. Il conditionne donc son verdict à l'action du comité directeur de l'association.

« Ce n'est pas une bonne nouvelle. La situation est très préoccupante, sauf si les gens au comité directeur de l'association montent le curseur au niveau du mécénat. » — Jean-François Fonteneau, président du SU Agen