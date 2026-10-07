Hors-jeu près de l’en-but : les défenseurs sont-ils vraiment condamnés à se mettre à la faute ?

Une faute qui revient sans cesse

À force de voir les défenses sanctionnées à un mètre de leur ligne, la question revient : peut-on vraiment rester en jeu quand l’adversaire enchaîne les pick and go ? Sur les réseaux sociaux, un fan plutôt observateur estimait qu’il devenait « extrêmement compliqué » de ne pas se retrouver hors-jeu. L'impression est compréhensible. La règle, elle, est pourtant nette.

La ligne d’essai devient la ligne de hors-jeu

La règle 15.4 fixe la ligne de hors-jeu au point le plus en arrière du dernier participant au ruck. Particularité décisive près de l’en-but : si ce point se trouve sur ou derrière la ligne d’essai, cette ligne devient elle-même la ligne de hors-jeu. Il n’existe donc aucune marge spéciale de cinq mètres. Le défenseur peut se tenir juste derrière la ligne, dans son propre en-but.

Quelques dixièmes qui valent cher

C’est là que la difficulté devient surtout tactique. À deux mètres de l’essai, le porteur peut repartir presque immédiatement dans l’axe, et le défenseur doit gagner quelques dixièmes sans les voler. On retrouve la logique d’un départ de 100 mètres : anticiper donne un avantage énorme, partir trop tôt coûte cher. Plus l’attaque accélère les sorties, plus la tentation d’avancer augmente.

La posture ajoute une zone grise visuelle. World Rugby ne détaille pas précisément le cas du défenseur penché en trois ou quatre appuis. Mais les consignes de gestion de match que l'ont peut trouver par exemple du côté d'USA Rugby indiquent que les défenseurs proches du ruck ne doivent pas poser les mains au sol devant la ligne de hors-jeu. Se mettre très bas reste possible, avancer ses appuis au sol ne l’est pas.

Quand le ballon atteint la ligne, le ruck disparaît

Autre détail souvent oublié : selon la règle 15.19, le ruck prend fin lorsque le ballon sort, lorsqu’il est soulevé du sol par le joueur qui le joue, ou lorsque le ballon dans le ruck atteint la ligne d’essai. À cet instant, la situation change. Et si l’arbitre a appelé « jouez-le », l’équipe en possession dispose de cinq secondes pour sortir le ballon.

Et les récidives finissent par coûter cher

Ces fautes ne sont donc ni inévitables ni vraiment « injustes ». Elles deviennent fréquentes parce que la défense joue dans quelques dizaines de centimètres, avec une menace de pick and go immédiate et très peu de temps pour réagir. Surtout, les répétitions ont un prix : la règle 9 prévoit un avertissement collectif lorsqu’une équipe répète la même infraction, puis un carton jaune en cas de nouvelle récidive.

La ligne d’essai offre même à la défense un repère parfaitement visible et lui évite de reculer davantage dans son propre en-but. Mais elle oblige les joueurs à une discipline presque chirurgicale. Dans cette zone, un demi-pas trop tôt ressemble parfois à de l’instinct défensif. Pour l’arbitre, cela reste un hors-jeu.