Exporter un match du Tournoi aux États-Unis ? World Rugby envisagerait un pari inédit, la France se positionne

Le Tournoi des 6 Nations pourrait, un jour, faire ses valises pour les États-Unis. Selon The Times, World Rugby pousse l’idée d’y organiser une rencontre avant la Coupe du monde 2031, attribuée aux États-Unis. L’Italie est citée comme une fédération ouverte à l’idée d’abandonner une réception, avec un Italie–Irlande à Boston parmi les scénarios évoqués. Aucun accord n’existe à ce stade et les six fédérations doivent encore donner leur feu vert.
200 millions de livres pour préparer 2031
Cette réflexion s’inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. World Rugby a annoncé en mai vouloir investir 200 millions de livres aux États-Unis d’ici au Mondial 2031, avec l’objectif de développer le jeu sur le premier marché sportif mondial. L’instance vise aussi un surplus supérieur à un milliard de dollars grâce à cette Coupe du monde. Signe du poids commercial donné au rendez-vous américain.
Exporter le 6 Nations offrirait donc une vitrine difficile à reproduire avec un simple test-match. Le Tournoi apporte ses rivalités, ses habitudes et plus d’un siècle d’histoire. Et Boston permettrait, dans le scénario évoqué par la presse britannique, de rapprocher une affiche irlandaise d’un marché américain sur lequel World Rugby veut désormais accélérer.
Boston, un choix loin d'être innocent
Sur une carte, Boston n'est peut-être pas la première ville américaine à laquelle on pense pour exporter le Tournoi. Sur le plan démographique, le choix devient beaucoup plus logique. Selon l'American Community Survey 2024, 88 524 habitants de Boston déclarent une ascendance irlandaise et 51 878 une ascendance italienne, pour une ville de 673 822 habitants.
Un Italie-Irlande trouverait donc à Boston un terrain assez particulier : deux sélections européennes évoluant à plusieurs milliers de kilomètres de Rome et Dublin, mais devant un public où les deux diasporas sont fortement représentées. Et pour remplir un stade américain avec du rugby, ce détail a son importance.
Chicago a déjà laissé un souvenir immense
L’Irlande sait d’ailleurs ce qu’un grand rendez-vous américain peut produire. Le 5 novembre 2016, au Soldier Field de Chicago, les hommes de Joe Schmidt avaient battu les All Blacks 40-29. C’était la première victoire de l’histoire du XV du Trèfle contre la Nouvelle-Zélande. Dix ans plus tard, ce match reste une référence immédiate dès qu’il est question d’exporter une affiche internationale aux États-Unis. Lesquels vont aussi accueillir ce samedi l'ultime choc entre l'Afrique du Sud et les All Blacks à Baltimore.
Pour l’Italie, le sacrifice serait loin d’être neutre
Mais déplacer une réception italienne aurait un prix. En 2026, les deux matchs joués au Stadio Olimpico ont attiré 137 230 spectateurs et généré plus de 7 millions d’euros de recettes de billetterie. L’Italie y a également battu l’Écosse puis l’Angleterre, terminant pour la première fois un Tournoi invaincue à domicile. Rome n’est donc plus seulement une belle carte postale du calendrier.
La dimension culturelle compte tout autant. Depuis 2012, l’Olimpico est la maison des Azzurri dans le Tournoi et la FIR a progressivement construit autour des rencontres un véritable rendez-vous populaire. En 2026, plus de 120 000 spectateurs sont encore passés par le village d’après-match. Déplacer une affiche, c’est aussi retirer un week-end de 6 Nations au public italien.
Gagner une exposition américaine avant 2031 peut servir la croissance mondiale du rugby. Mais la FIR devrait renoncer à une partie de ce qui fait aujourd’hui la valeur de ses réceptions : revenus, avantage du terrain et lien avec son public. Pour l’instant, Boston reste une piste. Le simple fait qu’elle soit étudiée montre toutefois jusqu’où World Rugby veut pousser son pari américain.
Mise à jour :
Selon Midi Olympique, une source au sein de la FFR assure qu’il est « hors de question » de délocaliser aux États-Unis une rencontre à domicile du XV de France dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Il ne s’agit pas d’un communiqué officiel de la Fédération, mais la ligne rapportée est particulièrement claire.
La France ne ferme toutefois pas totalement la porte à un match outre-Atlantique avant la Coupe du monde 2031. Une rencontre amicale pourrait être envisagée si les conditions, notamment financières, étaient jugées suffisantes. Mais toucher à un France-Irlande ou un France-Angleterre du Tournoi n’est, à ce stade, pas à l’ordre du jour.
le rugby aux USA est quasi absent, en tous cas largement confidentiel mais le fils de ma poissonière a eu une bourse pour jouer là-bas et poursuivre ses études. Il est même sollicité par d'autres universités donc ils dépensent quand même de l'argent pour faire venir des jeunes dans leurs facs.
Ils sont étranges ces amerlocks.
8 franchises de rugby sur 13 ont disparu ces deux dernieres années.
Ça a vraiment du mal à décoller le rugby là-bas.
Vu que le Tournoi des 6 Nations est un tournoi privé est ce que World Rugby a une quelconque légitimité pour décider de ce genre de chose (complètement absurde soit dit en passant) ?
Le rugby Américain n'arrive pas à décoller, son championnat a perdu beaucoup de clubs ces dernières années et une CDM doit avoir lieu là bas.
Du coup WR fait tout pour attirer l'attention ( l'argent ?) du public Américain en délocalisant le 4 ème test entre AFS et NZ par ex ou en cherchant à délocaliser un match du tournoi...
On balance beaucoup d'argent pour cela alors que s'il était utilisé pour aider au mieux les équipes du tiers 2, ça aurait plus de sens à mes yeux...
Mais le "marché" Américain est énorme alors...
Organiser le T6 au Qatar me semblerait une très bonne chose aussi...
Il y a plusieurs matchs alors c'est possible il ne faut pas se mettre de freins !
En choisissant la période estivale, ce serait encore mieux
@ Aurélien Boucherie, Ce serait un match avec beaucoup de gaz?