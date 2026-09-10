Deux débutantes, plusieurs cadres et beaucoup de vitesse : ce que prépare le XV de France féminin face aux Black Ferns

Deux premières sélections dans le XV de départ

Le XV de France féminin ouvre sa campagne dans le WXV Global Series samedi 12 septembre face à la Nouvelle-Zélande, à 17h45 au Matmut Stadium de Lyon. Pauline Bourdon Sansus, 76 sélections, sera capitaine d’un XV mêlant cadres et nouveaux visages. Pour rappel, la rencontre sera diffusée en clair sur France 2.

😍 La 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 des Bleues pour affronter la Nouvelle-Zélande ce samedi à 17h45 au Matmut Stadium de Lyon !



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Le match sera diffusé sur @FranceTV ! 📺 pic.twitter.com/UaKnu1jhF3 — France Rugby (@FranceRugby) September 10, 2026

Deux noms attirent immédiatement l’œil : Julia Grosz en deuxième ligne et Lili Dezou au centre affichent zéro sélection. Grosz sera associée à Siobhan Soqeta, tandis que Dezou portera le numéro 13 aux côtés de Téani Feleu. Bourdon Sansus formera la charnière avec Carla Arbez.

Le pari Lili Dezou au centre

Le choix de Dezou apporte une vraie curiosité. La Toulousaine de 22 ans vient du circuit à 7 et a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024. Avec Léa Murie, Kelly Arbey à l’aile et Chloé Jacquet à l’arrière, les Bleues disposeront de profils capables de mettre beaucoup de vitesse dans les espaces.

Devant, le pack affiche davantage de vécu. Ambre Mwayembe, Mathilde Lazarko et Assia Khalfaoui composent la première ligne, avec Axelle Berthoumieu, Léa Champon et Charlotte Escudero en troisième ligne. Un secteur qui sera forcément scruté face aux Black Ferns.

Le souvenir du Mondial est encore frais

Et le souvenir est encore frais. Le 27 septembre dernier, la Nouvelle-Zélande avait battu la France 42-26 lors de la petite finale de la Coupe du monde. Léa Champon et Gabrielle Vernier avaient marqué pendant la réaction française en seconde période.

Vernier, justement, débutera cette fois sur le banc avec Alexandra Chambon et Lina Queyroi. Les avants remplaçantes seront Elisa Riffonneau, Yllana Brosseau, Annaëlle Deshaye, Cloé Correa et Khoudedia Cissokho. De quoi garder de l’expérience pour le dernier tiers du match.

Trois gros rendez-vous avant la tournée néo-zélandaise

Ce rendez-vous lance une séquence dense : Australie le 19 septembre à Aix-en-Provence, puis Canada le 26 à La Rochelle. La nouvelle WXV Global Series réunit les douze meilleures nations dans une fenêtre internationale de huit semaines. Et les Bleues commencent directement par le morceau néo-zélandais.