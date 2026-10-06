Entre Clermont et l’Europe, quelle équipe pour l’UBB ? La composition probable des Bordelais à Michelin

Six jours avant Gloucester, l’UBB doit déjà penser à la rotation

Samedi soir, l’UBB se déplace à Marcel-Michelin avec une équation claire : rester au contact du haut de tableau sans brûler ses cadres avant Gloucester, six jours plus tard en Champions Cup. Bordeaux arrive lancé par son 51-28 infligé à Lyon, tandis que Clermont vient de tomber à La Rochelle (38-13). Les Auvergnats restent invaincus chez eux, après leurs succès contre le Stade Français et Castres.

Le staff girondin dispose d’un avantage : le match face au LOU a vite tourné. Maxime Lucu et Tom Willis sont sortis à la 47e minute, Boris Palu à la 36e, puis Cyril Cazeaux et Nicolas Depoortere à la 59e. La première ligne avait aussi été renouvelée avant l’heure de jeu. Certains cadres ont donc déjà été préservés.

Du sang frais attendu dans le pack

Devant, Jefferson Poirot semble avoir une vraie carte à jouer après son retour contre Lyon, où il est entré à la 50e minute. Gaëtan Barlot, absent de la feuille la semaine dernière, apparaît comme un candidat à une titularisation. À droite, Sipili Falatea reste l’option la plus sûre, même si Ben Tameifuna, revenu à l’entraînement collectif fin septembre, pourrait retrouver une feuille s’il est jugé prêt.

En deuxième ligne, l’entorse à la cheville d’Alex Moon réduit les possibilités, tandis qu’Adam Coleman n’était toujours pas remis de son épaule avant la cinquième journée. Boris Palu et Adam Zapedowski pourraient former une paire logique si le premier est pleinement disponible. En troisième ligne, Marko Gazzotti, ménagé samedi, peut revenir autour de Temo Matiu et Tom Willis. Pierre Bochaton, gêné aux cervicales, reste lui à surveiller.

Penaud, la grande inconnue derrière

Derrière, Matthieu Jalibert reste indisponible après sa déchirure à la cuisse droite. Hugo Reus devrait donc enchaîner à l’ouverture après son essai et ses 16 points contre Lyon. La vraie interrogation concerne Damian Penaud, touché à une hanche et forfait le week-end dernier. Son retour n’a pas été officiellement annoncé ce mardi. En son absence, Arthur Retière ou Salesi Rayasi offrent deux solutions à l’aile.

Romain Buros peut aussi être concerné par la rotation. Rayasi a déjà occupé le numéro 15 à Perpignan. Au centre, Dan Du Plessis et Pablo Uberti peuvent permettre de ménager Yoram Moefana ou Depoortere. Et face à une ASM qui a gagné ses deux matchs à Michelin, Yannick Bru devra conserver assez de puissance et de repères pour éviter de transformer le turnover en pari.

La composition probable de l’UBB

À ce stade, notre XV probable serait donc : Poirot, Barlot, Falatea ; Palu, Zapedowski ; Gazzotti, Matiu, Willis ; Lucu, Reus ; Bielle-Biarrey, Du Plessis, Uberti, Retière ; Rayasi. Penaud, Tameifuna et Bochaton restent les trois dossiers capables de modifier cette projection d’ici vendredi. Le Michelin n’est jamais le meilleur endroit pour venir avec une équipe en chantier.