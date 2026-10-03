En (très) grande forme, Cameron Woki n’a peut-être jamais autant correspondu aux besoins du XV de France qu’aujourd’hui

Woki remet son nom dans la conversation

Un commentaire publié sur Reddit après le succès de Bordeaux sur Lyon résume la pensée de nombreux observateurs : « Si Woki n'est pas contacté par Galthié... » Une réaction qui n’arrive pas de nulle part. Ce samedi, Cameron Woki était titulaire en troisième ligne face au LOU, avec Temo Matiu et Tom Willis. Avant cette 5e journée, il comptait trois matchs de Top 14, tous débutés, 247 minutes et déjà deux essais au compteur. Il en a ajouté deux face aux Lyonnais.

La dynamique dépasse néanmoins ce début de championnat. Pour son retour à Bordeaux la saison dernière, Woki avait disputé 28 rencontres toutes compétitions confondues, dont 26 comme titulaire, avec 12 essais, dont 8 en championnat. À 27 ans, le champion d’Europe bordelais a retrouvé du volume et cette capacité à peser loin des zones où l’on attend normalement un avant.

Le profil hybride qui avait séduit les Bleus

Troisième ligne de formation, Woki avait été repositionné en deuxième ligne lors du Grand Chelem 2022, avec sa vitesse, son jeu aérien et sa mobilité comme armes principales. Il portait notamment le numéro 4 lors du match décisif contre l’Angleterre. Bru, lui, le préfère en troisième ligne au coup d'envoi. Mais cette polyvalence reste probablement son meilleur argument dans une liste internationale où chaque place sur le banc doit couvrir plusieurs scénarios.

Le dossier n’a d’ailleurs jamais totalement disparu du bureau du staff tricolore. Woki figurait dans le groupe de 42 joueurs convoqué pour préparer le Tournoi 2026. En mai, William Servat assurait que l’encadrement était « attentif à ses performances ». Ses dernières sélections remontaient cependant à la tournée d’été 2025 en Nouvelle-Zélande.

Une concurrence épaisse en troisième ligne

Mais une bonne séquence avec l’UBB ne suffit pas à distribuer un billet pour Marcoussis. La liste de janvier réunissait notamment François Cros, Anthony Jelonch, Lenni Nouchi, Temo Matiu, Alexandre Roumat, Charles Ollivon et Woki parmi les solutions de troisième ligne. Certains profils offrent davantage de puissance dans l’axe, d’autres une activité défensive déjà éprouvée au niveau international.

Woki apporte autre chose. À 1,96 m pour 109 kg selon l’UBB, il donne une option supplémentaire en touche sans sacrifier la mobilité d’un troisième ligne. Son année 2025-2026 a aussi rappelé qu’il pouvait être une vraie menace ballon en main. Il semble plus épanoui et en confiance que jamais. Et joue sans doute son meilleur rugby. Pour un staff qui aime multiplier les joueurs capables de changer de rôle, ce mélange redevient difficile à ignorer.

Le bon moment pour frapper à la porte

À quelques semaines de la tournée de novembre, le calendrier lui offre donc une fenêtre très concrète. Il reste du Top 14 avant le prochain rendez-vous international pour entretenir cette impression. Le commentaire Reddit ne vaut bien évidemment pas convocation, mais il en dit long sur l'impression que laisse le Bordelais : Cameron Woki a plus que jamais une place dans la discussion. Et cette fois, ses performances bordelaises alimentent le dossier.