Ellis Genge intéresserait deux clubs de TOP 14, mais un obstacle majeur se dresse déjà sur le dossier

Ellis Genge pourrait-il débarquer en TOP 14 ? Selon le journaliste britannique Neil Fissler, Pau et Bordeaux-Bègles s’intéresseraient au pilier gauche de Bristol. Tandis que plusieurs formations japonaises suivraient également son dossier. L’Anglais de 31 ans serait sous contrat avec les Bears jusqu’à la fin de la saison 2027-2028.

Un détail qui n'en est peut-être pas un dans ce contexte. Son absence récente du rassemblement anglais. Elle alimente les spéculations, mais Pat Lam expliquait récemment que Genge avait simplement bénéficié d’une semaine supplémentaire de repos après avoir disputé les douze tests de l’Angleterre la saison dernière. Difficile d’y voir, pour l’instant, un message envoyé à Bristol.

Un contrat qui complique sérieusement l’équation

Le calendrier constitue le premier obstacle. Fissler écrit via RugbyPass que les clubs intéressés penseraient pouvoir « boucler » l’opération un an avant l’échéance du contrat. Cela ne permet toutefois pas d’affirmer que Bristol accepterait de libérer Genge dès l’été 2027. Une information précédente du même journaliste évoquait plutôt un départ après la Coupe du monde 2027, programmée du 1er octobre au 13 novembre en Australie.

Et ce timing compte énormément. La RFU maintient actuellement son principe de non-sélection des joueurs évoluant à l’étranger. Genge possède encore un contrat renforcé avec l’Angleterre pour 2026-2027. Partir avant le Mondial compliquerait donc forcément le dossier sportif.

Genge coûte cher, mais son profil explique l’intérêt

Quid de son salaire ? Certaines estimations britanniques tournent autour de 500 000 livres annuelles (environ 580 000 euros), mais rien d'officiel. En France, le plafond de référence du Salary Cap est fixé à 11 millions d’euros cette saison et doit passer à 11,1 millions en 2027-2028. Une arrivée de cette dimension réclamerait donc un vrai arbitrage dans l’effectif.

Sportivement, on comprend beaucoup mieux pourquoi le téléphone pourrait sonner. En Premiership 2025-2026, Genge a parcouru 303 mètres ballon en main en dix matchs, battu 21 défenseurs et réussi 96 plaquages. Aucun pilier n’a parcouru davantage de mètres dans la compétition selon RugbyPass. Le genre de première ligne qui avance avec le cuir comme certains troisièmes lignes.

Pau et Bordeaux n’ont pas exactement le même besoin

Pau aurait déjà obtenu la signature de Beno Obano pour 2027, tandis que Bordeaux s’était justement intéressé au pilier de Bath pour préparer notamment la succession de Jefferson Poirot. Le nom de Genge replacerait donc l’UBB sur un dossier de très haut niveau à gauche. Pour l’heure, il reste surtout un joueur sous contrat et très cher dont plusieurs clubs surveilleraient la situation, bien loin d’un transfert acquis.