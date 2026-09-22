2,01 m, 122 kg et un phénomène de 145 kg à 17 ans : La Rochelle prépare déjà sa deuxième ligne de l’après-Skelton

À Marcel-Deflandre, les centimètres et les kilos n'ont jamais trop manqué pas dans la cage. Et le Stade Rochelais continue de développer des profils qui attirent forcément l’œil. En particuliers ceux de Thomas Adélaïde, 23 ans, 2,01 m et 122 kg, et Visesio Kite, 17 ans, environ deux mètres pour plus de 145 kg. Le premier découvre le Top 14 après une ascension express. Le second vient de prolonger son contrat Espoir jusqu’en 2030.

Adélaïde, de la Nationale au Top 14 en dix-huit mois

Adélaïde jouait encore en Nationale avec Bourgoin au printemps 2025. Prêté ensuite à Colomiers, le Martiniquais a franchi l’étage Pro D2 avant de signer trois saisons à La Rochelle. Son parcours avait pourtant commencé loin de Deflandre : US Robert en Martinique, Suresnes, centre de formation de Toulon, puis un titre de champion du monde militaire en 2023. En dix-huit mois, il est passé de Bourgoin au Top 14. Le rêve de très nombreux joueurs.

Annoncé à 124 kilos sur le site des Maritimes, Rugbyrama rapporte qu’il est descendu à 122 kg cet été afin d’améliorer son rapport puissance-mobilité. Deux kilos, ce n'est peut-être rien vu le gabarit. Mais sur le pré, ça pourrait faire la différence. Romain Sazy le décrit comme « ultra-intéressant, assez agressif » et Donnacha Ryan estime qu’il possède « le potentiel pour devenir un vrai athlète ». Avec Will Skelton toujours à l’infirmerie mi-septembre pour son tendon d’Achille, il a déjà commencé à gratter du temps de jeu (73 min) dans l'élite.

À 17 ans, Kite dépasse déjà les 145 kilos

Kite se situe beaucoup plus loin du produit fini vu son âge. Mais son physique suffit à ce qu'on s'y attarde. Né le 8 novembre 2008, l’Australien est arrivé des Queensland Reds en 2024 après avoir porté le maillot des Wallabies U16. La Rochelle annonce plus de 145 kg pour environ deux mètres. Pour la petit histoire, il évoluait encore pilier droit chez les Crabos à son arrivée.

Depuis, les formateurs l’ont installé en deuxième ligne, principalement en numéro 5. Kite joue pour le moment avec les Espoirs et s’entraîne régulièrement avec les professionnels. Son nouveau contrat Espoir court désormais jusqu’en 2030. Un détail qui n'en est pas vraiment un. La Rochelle sécurise en effet plusieurs années de développement, sans annoncer pour autant un contrat professionnel jusqu’à cette date. Il est plus que jamais motivé à mouiller le maillot pour le Stade Rochelais.

Cette prolongation de contrat compte énormément pour moi et ma famille. C'est un rêve qui devient réalité. J'ai du mal à exprimer à quel point je suis reconnaissant envers Ronan et le Club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi depuis mon arrivée ici. Je compte faire tout ce qui est en mon pouvoir pour montrer à quel point cette opportunité est importante pour moi et à quel point je suis fier de porter l'écusson des Maritimes sur ma poitrine.

Deux géants, mais deux chantiers très différents

Adélaïde, décrit comme un "diamant brut" sur le site rochelais, doit maintenant prouver qu’il peut répéter ses efforts, défendre et avancer avec la même efficacité au rythme du Top 14. Kite doit, lui, encore construire tout ce qu’un deuxième ligne réclame au-delà de la balance : déplacement, touche, lecture, technique dans les collisions. Parce qu’à ce niveau, 145 kg deviennent vraiment intéressants lorsqu’ils arrivent au bon endroit, au bon moment.

L’après-Skelton se prépare déjà

La comparaison avec Will Skelton viendra forcément, mais elle doit pour le moment rester une comparaison de profils, pas de niveau. Le Wallaby a installé une référence très particulière de puissance à La Rochelle. Adélaïde représente un pari déjà exposé au Top 14, Kite un chantier beaucoup plus long mais forcément intéressant pour le staff. Deux trajectoires, deux âges, et une même idée : dans la salle des machines rochelaise, la relève prend déjà beaucoup de place.