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De Wasps au Pays de Galles, en passant par le XV de France : le nouveau point de chute de Shaun Edwards

Trois mois après avoir quitté le staff du XV de France, Shaun Edwards rejoint l'encadrement de l'Angleterre féminine. L'ancien entraîneur de la défense des Bleus devient consultant des Red Roses.

La Rédaction 21/09/2026 à 16h56
Shaun Edwards va entraîner les joueuses du XV de la Rose. CC-BY-SA National Assembly for Wales (Wikipédia)
Shaun Edwards va entraîner les joueuses du XV de la Rose. CC-BY-SA National Assembly for Wales (Wikipédia)

Shaun Edwards avait indiqué, lors d'un entretien au Daily Mail publié le 19 septembre, être « prêt et ouvert aux offres ».

La Fédération anglaise de rugby (RFU) a répondu trois jours plus tard en officialisant sa nomination comme consultant des Red Roses.

De quoi envisager de prendre part à la grande première historique des Lions britanniques féminines, qui se déroulera l'été prochain : les signaux paraissent en faveur de l'ancien demi de mêlée.

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Une prise de fonction immédiate, trois jours après son appel du pied

À 59 ans, Shaun Edwards rejoint le groupe anglais dès cette semaine, pour une mission qui court jusqu'à la fin du WXV.

« Il rejoint l'équipe avant le test-match de samedi contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham et accompagnera le groupe jusqu'à la fin de la compétition », précise la RFU.

Sur le banc des Red Roses, Shaun Edwards retrouve John Mitchell, l'actuel sélectionneur, qu'il a longtemps affronté sur la scène internationale.

« Shaun et moi, nous nous sommes affrontés sur la scène internationale depuis très longtemps et j'ai un énorme respect pour ce qu'il a accompli. J'ai hâte de travailler avec lui et d'apprendre à ses côtés »
John Mitchell

Une carrière qui rebondit chez une rivale historique

Entraîneur de la défense du XV de France entre 2020 et 2026, Shaun Edwards avait aussi façonné les lignes défensives des Wasps et du pays de Galles avant son passage français.

Trois mois seulement après avoir quitté les Bleus, il rejoint ainsi l'Angleterre, côté féminin cette fois : une bascule rapide qui confirme que son profil reste recherché sur la scène internationale.

Il faut dire que l'ancien technicien du XV de France dispose d'un CV particulièrement intéressant : vainqueur de sept Tournois des Six Nations, dont trois avec les Bleus.

Barraka
Barraka

Bonne chance à lui.
Il aura permis au XV de France d'être immédiatement compétitif et a été l'un des artisans du grand chelem.
Par contre j'ai l'impression qu'il est de plus en plus largué par l'évolution de l'arbitrage qui favorise de plus en plus l'attaque au détriment de la défense.


dusqual
dusqual

grand bien lui fasse, il me manquera pas.


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