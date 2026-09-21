De Wasps au Pays de Galles, en passant par le XV de France : le nouveau point de chute de Shaun Edwards

Shaun Edwards avait indiqué, lors d'un entretien au Daily Mail publié le 19 septembre, être « prêt et ouvert aux offres ».

La Fédération anglaise de rugby (RFU) a répondu trois jours plus tard en officialisant sa nomination comme consultant des Red Roses.

De quoi envisager de prendre part à la grande première historique des Lions britanniques féminines, qui se déroulera l'été prochain : les signaux paraissent en faveur de l'ancien demi de mêlée.

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Une prise de fonction immédiate, trois jours après son appel du pied

À 59 ans, Shaun Edwards rejoint le groupe anglais dès cette semaine, pour une mission qui court jusqu'à la fin du WXV.

« Il rejoint l'équipe avant le test-match de samedi contre la Nouvelle-Zélande à Twickenham et accompagnera le groupe jusqu'à la fin de la compétition », précise la RFU.

Sur le banc des Red Roses, Shaun Edwards retrouve John Mitchell, l'actuel sélectionneur, qu'il a longtemps affronté sur la scène internationale.

« Shaun et moi, nous nous sommes affrontés sur la scène internationale depuis très longtemps et j'ai un énorme respect pour ce qu'il a accompli. J'ai hâte de travailler avec lui et d'apprendre à ses côtés »

John Mitchell

Shaun Edwards is back 👊



The former Lions defence coach joins @RedRosesRugby as short-term coaching consultant...



With less than a year until the first-ever Lions Women's game 👀#Lions2027 pic.twitter.com/nNBiNQczXV — British & Irish Lions (@lionsofficial) September 21, 2026

Une carrière qui rebondit chez une rivale historique

Entraîneur de la défense du XV de France entre 2020 et 2026, Shaun Edwards avait aussi façonné les lignes défensives des Wasps et du pays de Galles avant son passage français.

Trois mois seulement après avoir quitté les Bleus, il rejoint ainsi l'Angleterre, côté féminin cette fois : une bascule rapide qui confirme que son profil reste recherché sur la scène internationale.

Il faut dire que l'ancien technicien du XV de France dispose d'un CV particulièrement intéressant : vainqueur de sept Tournois des Six Nations, dont trois avec les Bleus.