De 28-26 à 28-29 en quelques instants : comment Aurillac a laissé échapper un derby qu’il venait pourtant de renverser

Strachan pensait avoir fait le plus dur

À la 78e minute, Jake Strachan a cru tenir l’image du derby. Depuis plus de 40 mètres, près de la touche, l’ouvreur d’Aurillac a envoyé une pénalité entre les perches pour placer les Cantalous devant, 28-26. Pour la première fois de la soirée, Brive était mené. Quelques minutes plus tôt, Strachan avait pourtant manqué la transformation de l’essai d’Irakli Mtchedlidze.

Le scénario rend la suite brutale. Brive, alors réduit à 14, remet en jeu. Aurillac négocie mal la réception et les Corréziens récupèrent une dernière possession aux abords des 22 mètres. L’arbitre accorde finalement une pénalité au CAB pour un hors-jeu. La sirène retentit, John Cooney ajuste sa frappe : 29-28.

Un renvoi à sécuriser avant de regarder le chrono

Cette séquence rappelle combien un renvoi devient piégeux après avoir pris l’avantage. L’équipe qui reçoit doit sécuriser le cuir, protéger le réceptionneur puis offrir une sortie propre. À cet instant, la priorité reste la possession. Un ballon mal maîtrisé rend immédiatement territoire et initiative à l’adversaire lorsque deux points seulement séparent les équipes.

Et Aurillac avait réalisé le plus difficile. Strachan venait de réussir une tentative à plus de 40 mètres sous la pression d’un derby, après son échec sur la transformation précédente. Le genre de coup de pied qui peut devenir une image forte d’une saison. Quelques dizaines de secondes plus tard, il précède une séquence que les Cantalous voudront revoir.

Cooney, sept coups de pied et aucun déchet

Brive avait précisément l’homme qu’il fallait pour sanctionner cette dernière erreur. Cooney a réussi deux transformations et cinq pénalités, soit sept coups de pied sur sept et 19 points personnels. Le CAB n’a inscrit que deux essais contre trois à Aurillac. Mais son demi de mêlée n’a laissé aucun point au pied. Dans un match décidé par une unité, ce détail pèse lourd.

Ce quatrième succès en quatre journées permet à Brive de prendre provisoirement la tête de la Pro D2 avec 17 points. Aurillac récupère le bonus défensif et compte six points. Boris Hadinegoro résumait la frustration cantalienne après la rencontre : « une petite indiscipline à la fin ». Le demi de mêlée avait surtout retenu ces détails trop coûteux.

Trois minutes qui pèsent lourd

Aurillac avait remonté dix points de retard à la pause et réussi à passer devant au bout de 78 minutes. Il lui restait une séquence ordinaire à négocier : recevoir un renvoi. Brive y a trouvé sa dernière chance, puis Cooney n’a pas tremblé.