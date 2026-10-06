Cette vidéo pose une vraie question : un soigneur peut-il vraiment transmettre une consigne tactique ?

Une séquence de cinq secondes qui interroge

La scène est courte, mais elle a rapidement fait réagir. Ce mardi 6 octobre, un supporter a publié sur Reddit une vidéo montrant ce qui semble être un membre du staff médical du Leinster rejoindre Sam Prendergast et lui parler sur la pelouse. L’intitulé assure que le soigneur vient indiquer à l’ouvreur « quoi faire ». Problème : le clip ne comporte pas d’élément permettant d’entendre précisément leur échange. Impossible donc d’affirmer, sur ces seules images, qu’une consigne tactique a réellement été transmise.

Dans les commentaires, u/BlakeSA va plus loin et suggère un carton jaune pour toute personne pénétrant sur le terrain « when they have no official reason to », autrement dit sans motif officiel. La proposition appartient à l’internaute. Elle pose néanmoins une vraie question de règlement : un membre du staff médical peut-il profiter de son accès privilégié au terrain pour servir de messager au banc ?

World Rugby interdit bien de relayer les entraîneurs

La règle 6.28 explique d’abord pourquoi les soigneurs disposent d’un statut particulier. Un personnel médical formé et accrédité peut pénétrer dans l’aire de jeu afin de prendre en charge un joueur blessé lorsque les conditions le permettent. Jusqu’à deux membres du staff médical, un de chaque côté du terrain, peuvent suivre le jeu. Ils peuvent également donner de l’eau, mais uniquement au joueur qu’ils sont en train de traiter.

Et World Rugby ferme très clairement la porte au détournement de cette fonction. Son protocole destiné aux officiels de bord de terrain précise que les soigneurs ne sont pas autorisés à faire office de porteurs d’eau ni à relayer des informations provenant des entraîneurs. Une consigne du type « prends les points », « joue vite » ou « va en touche », si elle provenait effectivement du banc, sortirait donc du cadre prévu pour le personnel médical.

Un carton jaune automatique ? Non

La sanction est plus subtile que ne le suggère la discussion Reddit. World Rugby indique qu’une personne supplémentaire ne respectant pas les règles peut être avertie, exclue de l’enceinte et faire l’objet d’une procédure pour mauvaise conduite. En revanche, le texte ne prévoit pas spécifiquement qu’une consigne tactique transmise par un soigneur entraîne automatiquement un carton jaune pour un joueur ou son capitaine. Les contrôleurs de zone technique ont notamment pour mission de signaler les comportements contraires aux règles ou au protocole aux officiels concernés.

Le problème reste de savoir ce qui a été dit

C’est là que la séquence du Leinster atteint sa limite. On voit une interaction avec Prendergast, mais on n’entend pas la conversation. Plusieurs commentaires interprètent les gestes comme une invitation à prendre les points plutôt qu’à jouer rapidement, sans qu’il soit possible de le démontrer avec la vidéo disponible. Une image de cinq secondes ne suffit donc pas à établir une infraction du Leinster.

Mais la frontière réglementaire, elle, est nette. Le soigneur bénéficie d’un accès exceptionnel parce que la santé des joueurs l’exige. Transformer cet accès en ligne directe entre la tribune et l’ouvreur reviendrait à contourner le rôle dévolu aux joueurs sur le terrain. Et quand un numéro 10 doit choisir entre trois points, une pénaltouche ou un ballon joué vite, quelques mots peuvent peser beaucoup plus lourd qu’une simple gourde.