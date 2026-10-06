Carton orange de Lenni Nouchi : suspension, commotion, ce qui est réellement officiel

Trois décisions distinctes se mêlent dans le dossier de Lenni Nouchi. Il y a l'exclusion pendant le match, une éventuelle sanction disciplinaire et l'avis médical sur son retour au jeu.

À la date du mardi 6 octobre, seule l'exclusion est certaine. Les deux autres décisions ne peuvent pas être annoncées sans confirmation officielle.

Blessé avec le XV de France au Japon, Lenni Nouchi pourrait revenir juste à temps pour les tests de novembre et relancer sa bataille chez les Bleus

Un carton rouge de vingt minutes

Nouchi a reçu son carton orange à la 70e minute, pour un plaquage dangereux sur Swan Rebbadj. Il s'agissait de son retour avec Montpellier.

La LNR décrit le carton orange comme un carton rouge de 20 minutes. L'équipe joue en infériorité numérique pendant cette durée, puis peut remplacer le joueur sanctionné. Ce joueur ne revient pas sur le terrain.

Cette sanction règle la situation immédiate du match. Elle ne dit rien d'une suspension pour une rencontre ultérieure.

Les décisions disciplinaires de la LNR sont distinctes de la gestion de l'exclusion sur le terrain. Des joueurs ayant reçu un carton orange ont déjà été examinés puis sanctionnés.

C'est le cas du troisième ligne clermontois Marcos Kremer, en mai 2026. La durée dépend de l'examen du geste et des critères disciplinaires applicables.

Highlights du retour de Lenni Nouchi 🤩 https://t.co/0kMeWyL4V7 — MHR_Actu (@MHR_Actu) October 5, 2026

Une suspension rapportée, pas confirmée

Selon le journal local du Midi Libre, Lenni Nouchi serait suspendu pour la rencontre face au Stade Français.

Mais la page des communiqués disciplinaires de la LNR consultée pour cette analyse ne la mentionne pas.

Sa dernière publication visible date du 16 septembre 2026. La suspension rapportée n'est donc pas confirmée officiellement à ce stade.

Nouchi a aussi quitté le terrain après le choc et suivi le protocole d'évaluation d'une blessure à la tête. Cette évaluation ne signifie pas qu'une commotion a été diagnostiquée. World Rugby distingue l'évaluation initiale du diagnostic.

Si une commotion est confirmée, la réglementation prévoit une reprise progressive. Le retour au jeu n'a lieu qu'après 21 jours minimum pour un adulte. Si les évaluations médicales écartent le diagnostic, ce calendrier ne s'applique pas.