AMATEUR. TRANSFERT. Un ancien magicien du Top 14 s’engage en Régionale 2 !

Regan King, capé une fois avec les All Blacks et qui a autrefois fait les beaux jours de l’ASM, vient de s’engager dans les Landes, en R2 !

Si l’on vous dit révélé aux Chiefs à l’orée des années 2000 et passé par le Stade Français, vous dîtes ? Par pitié, oubliez Byron Kelleher s’il vous plaît, dont beaucoup ont oublié le passage dans la capitale à l’issue de sa fantastique aventure toulousaine, et c’est tant mieux ! Nous, on cause plutôt d’un gars qui, ensuite, a fait l’essentiel de sa carrière en naviguant entre les Scarlets de Llanelli et Clermont. En Auvergne et ailleurs, tout le monde se souvient de ce talent exceptionnel qui a ébloui le Top 14 de toute sa classe durant 3 saisons et sa grosse cinquantaine de matchs.

La chistera de Regan King pour l'essai de FofanaDes appuis intéressants, des skills de folie et un sens du jeu incroyable : vous avez forcément reconnu Regan King. Depuis son arrêt de carrière, le magicien néo-zélandais a battu le pavé avant de rechercher un premier challenge pour se lancer dans une carrière d’entraîneur. Et après un rôle de consultant expéditif en Belgique en début d’année, le All Black d’un soir (en novembre 2002) s’est finalement engagé… en Régionale 2, du côté de Roquefort ! L’ancien clermontois sera entraîneur-joueur avec le club landais, qui vient de se sauver de justesse. Avec quelques retours annoncés et l’arrivée du néo-zélandais de 42 ans, nul doute que les Bleus et Blancs sauront enclencher une dynamique positive la saison prochaine. Ah les Landes, terres de miracles…

