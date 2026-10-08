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A seulement 23 ans, cet ancien U20 anglais adversaire de Reus, Jauneau et Gazzotti est contraint d'arrêter sa carrière

À 23 ans, il avait encore toute sa carrière devant lui. Mais Finn Theobald-Thomas, talonneur de Leicester, doit définitivement arrêter le rugby pour raisons médicales.

La Rédaction 08/10/2026 à 10h53
33 matchs sous le maillot de Leicester, 12 sélections avec les U20 anglais et une carrière déjà terminée. À 23 ans, Finn Theobald-Thomas doit renoncer à son rêve. Crédit : Screenshot L'ÉQUIPE
33 matchs sous le maillot de Leicester, 12 sélections avec les U20 anglais et une carrière déjà terminée. À 23 ans, Finn Theobald-Thomas doit renoncer à son rêve. Crédit : Screenshot L'ÉQUIPE

Une carrière stoppée à seulement 23 ans

À seulement 23 ans, Finn Theobald-Thomas doit déjà raccrocher les crampons. Le talonneur des Leicester Tigers est contraint de mettre un terme immédiat à sa carrière professionnelle pour raisons médicales. Une terrible nouvelle annoncée mercredi 7 octobre par le club anglais. La nature exacte du problème de santé n'a pas été dévoilée. Le jeune avant avait disputé 33 rencontres sous les couleurs de Leicester depuis son arrivée en 2023.

Sur Instagram, l'ancien international anglais U20 a exprimé sa douleur : « Il est incroyablement difficile d'accepter de perdre ce pour quoi j'ai travaillé et que j'ai tant aimé. » Son entraîneur, Geoff Parling, a également fait part de sa tristesse devant une carrière interrompue si prématurément.

Des Bleuets à Leicester, un parcours prometteur

Passé par Worcester, puis Gloucester après les difficultés financières des Warriors, Theobald-Thomas avait rejoint les Tigers pour la saison 2023-2024. Il comptait également 12 sélections avec l'Angleterre U20, participant notamment au Championnat du monde 2023 en Afrique du Sud.

Et les supporters français l'ont peut-être déjà croisé. Le talonneur était entré à la 56e minute de la demi-finale mondiale face aux Bleuets de Baptiste Jauneau, Hugo Reus et Marko Gazzotti. Une rencontre spectaculaire remportée 52-31 par les Français, futurs champions du monde. Trois ans plus tard, plusieurs protagonistes poursuivent leur ascension chez les professionnels.

Leicester perd un talonneur supplémentaire

Pour les Tigers, cette annonce tombe dans un contexte délicat. Jamie Blamire et Charlie Clare sont également indisponibles sur blessure, fragilisant un poste particulièrement exigeant. Leicester a notamment dû s'appuyer sur Samiuela Moli et Corbin Thunder, recruté temporairement auprès de Sale FC.

Mais l'urgence sportive passe évidemment derrière la situation personnelle du joueur. Leicester et la Rugby Players Association ont annoncé qu'ils accompagneraient Theobald-Thomas dans sa reconversion. Une démarche essentielle pour un garçon dont toute la vie d'adulte s'était construite autour du rugby.

Dans son message d'adieu, l'Anglais préfère retenir la fierté d'avoir réalisé son rêve d'enfant en portant le maillot de Leicester. À 23 ans, il lui reste une vie entière à construire, mais désormais loin des terrains professionnels.

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