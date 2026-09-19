À 28-0, Narbonne a failli transformer une démonstration face à Soyaux-Angoulême en incroyable désillusion

Narbonne avait plié le match en vingt-deux minutes

Pendant vingt-deux minutes, Narbonne a donné l’impression de vouloir expédier les affaires courantes avant la nuit. Clément Bitz, Lubabalo Dobela, Aphiwe Dyantyi puis Faletoi Peni ont successivement trouvé l’en-but pour porter le Racing à 28-0 face à Soyaux-Angoulême. Quatre essais transformés et une rencontre qui semblait déjà terminée au Parc des Sports et de l’Amitié. Le RCN a finalement gagné 31-26.

Le réveil charentais avait commencé avant la pause avec Giorgi Javakhia. Jean-Maurice Decubber puis Georgy Balakarev ont ensuite ramené le SA XV à 28-21 dès la 53e minute. Thibault Santoro a redonné dix longueurs aux Audois sur pénalité, avant que Katende Tumba ne ramène définitivement les visiteurs à cinq points. Et à la 78e, Santoro trouvait encore le poteau sur une pénalité.

Du rugby de récupération au ballon devenu brûlant

Le plus intéressant reste la manière dont Narbonne a construit son 28-0... en l'espace de 7 minutes. Le premier essai naît d’un ballon mal maîtrisé par Angoulême, Dobela conclut ensuite une contre-attaque partie de très loin, Dyantyi profite encore d’un ballon récupéré et Peni intercepte une passe de Noé Darrelatour. Narbonne a puni presque chaque déchet adverse avec la froideur d’une équipe jouant avec le bouton « avance rapide ».

Mais une fois privé de ces munitions, le promu n’a plus inscrit qu’une pénalité pendant les 58 dernières minutes. En face, Alexandre Ruiz a secoué son équipe avec un changement massif : sept remplaçants sont entrés à la 47e minute. Aucun carton n’a été distribué durant la rencontre. La remontée du SA XV s’est donc construite à quinze contre quinze, avec un banc neuf et davantage de possession.

Deuxième victoire, mais un sérieux avertissement

Pour Narbonne, le principal reste comptable. Le Racing décroche son deuxième succès à domicile et compte neuf points après quatre journées. Mais passer de 28-0 à 31-26 rappelle la difficulté d’une Pro D2 où vingt bonnes minutes ne protègent de rien. Une semaine après avoir inscrit 42 points chez Provence Rugby tout en s’inclinant 47-42, les Audois continuent surtout d’offrir des soirées peu recommandées aux cardiaques.

Soyaux-Angoulême repart avec le bonus défensif et dix points au classement après quatre journées. Les Charentais recevront Agen le 25 septembre, pendant que Narbonne se déplacera à Béziers. Pour Jacques Delmas, le chantier paraît assez lisible : conserver cette capacité à sanctionner les erreurs adverses, tout en apprenant à fermer une rencontre lorsque l’écart devient aussi important.

À 28-0, certains spectateurs pensaient sans doute déjà au cinquième essai. Une heure plus tard, Narbonne attendait surtout avec impatience le dernier coup de sifflet.