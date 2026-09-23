5 absents en troisième ligne face à Castres : Clermont entre jeunes pousses et un repositionnement de Narisia ?

Coup du sort pour Clermont qui, à l'aube de cette 4ᵉ journée de Top 14, sera amputé de pas moins de 5 de ses troisièmes lignes pour défier Castres.

Seul le soldat Anthyme Hemery est sur pied pour la réception des Tarnais. Chose qui doit faire grincer des dents le manager Christophe Urios.

Ce dernier pourrait, comme à son habitude, s'appuyer sur la jeunesse auvergnate pour compléter son XV de départ. Plusieurs joueurs sont également susceptibles d'être repositionnés.

Jeunes gardes aux dents longues et recrutement XXL, Clermont veut créer une émulation positive pour retrouver les sommets du Top 14

Peniami Narisia de retour en troisième ligne ?

Après une première apparition sur le banc des remplaçants face à Bayonne lors de la 3ᵉ journée de Top 14, le talonneur Peniami Narisia pourrait profiter de l'éventuel retour d'Étienne Fourcade (en phase de reprise la semaine dernière) pour glisser en troisième ligne.

Un poste qu'il connaît bien, puisqu'il a découvert l'élite avec le numéro 6 dans le dos, avant de glisser, pour sa 5ᵉ saison professionnelle au talon.

C'est précisément en janvier 2019 que ce dernier effectue ses grands débuts en première ligne avec les Espoirs de Brive contre Mont-de-Marsan.

Quelques mois plus tard, il était titulaire en Top 14 avec le numéro 2 dans le dos, un numéro qui ne l'a plus quitté jusqu'à, peut-être, cette 4ᵉ journée face à Castres ?

💥 Une belle mêlée et un superbe effort collectif pour sortir de la pression adverse à un moment clé du match.



Un exemple de motivation en ce lundi matin. 💪



Bonne semaine à toutes et à tous ⚫️⚪️#MondayMotivation #CABSP pic.twitter.com/b6rQL0nokA — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) September 20, 2021

Louis Vermeulen titulaire, Thibaud Lanen en troisième ligne ?

Une chose est sûre, Clermont devra recomposer son paquet d'avants face à Castres. Anthyme Hemery prendrait tout naturellement le numéro 6, comme face au Stade Français, laissant à Louis Vermeulen (19 ans) l'occasion de jouer en numéro 8.

Face à Lyon pour sa première, le jeune Auvergnat s'est montré plutôt timide (7 courses, 12 mètres parcourus ballon en main). Il aurait donc la chance de découvrir l'ASM assez rapidement si Pita-Gus Sowakula n'est pas apte, chose qui pourrait se décider dans les dernières minutes, lui qui était touché à l'ischio-jambier.

Enfin, pour compléter cette troisième ligne, Thibaud Lanen est également une option, lui qui a déjà évolué à l'aile de la troisième ligne.