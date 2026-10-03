44 joueurs touchés l’an passé, déjà 20 cette saison : l’infirmerie de La Rochelle recommence à déborder

Vingt joueurs déjà passés par l’infirmerie

À La Rochelle, l’infirmerie refuse décidément de prendre des vacances. Selon L’Équipe, 20 joueurs ont déjà dû soigner un pépin physique ou poursuivent leur convalescence après seulement quatre journées de Top 14. La saison passée, 44 Rochelais avaient été touchés à un moment ou à un autre, avec un pic de 19 indisponibles simultanément. Le record n’est pas égalé, mais ce début d’automne rappelle de mauvais souvenirs à Marcel-Deflandre.

Quelques retours offrent tout de même de l’air avant Clermont. Jack Nowell, Théo McFarland, Davit Niniashvili et Antoine Hastoy figurent dans le XV de départ, tandis que Paul Boudehent retrouve le banc. Will Skelton, Pierre Bourgarit, UJ Seuteni, Salmaan Moerat ou David Kriel restent absents. Rugbyrama recensait vendredi dix joueurs encore empêchés de jouer. Et après deux défaites consécutives, face au Racing 92 puis à Pau, le timing n’a rien d’anodin.

🟡⚫️ ‣ Notre 𝙚́𝙦𝙪𝙞𝙥𝙖𝙜𝙚 pour la réception de l'ASM à la maison.



‣ Latu de retour 👈

‣ Le Garrec & Hastoy à la charnière ✨

‣ Elissalde, première titularisation ⚓️#SRASM | #Top14 | #FievreSR pic.twitter.com/Kbh1TTLp2t — Stade Rochelais (@staderochelais) October 2, 2026

Niniashvili en 13, un choix qui dit beaucoup

Le symbole se trouve au centre du terrain. Davit Niniashvili portera le numéro 13 face à Alivereti Loaloa, avec Simeli Daunivucu à son intérieur. Le Géorgien avait déjà débuté à ce poste contre Pau en mars dernier. Mais son utilisation montre surtout combien le staff doit déplacer ses pièces pour conserver de la qualité dans une ligne de trois-quarts privée de plusieurs spécialistes.

Niniashvili n’a rien d’un centre de gestion. Ses appuis, sa vitesse et sa capacité à attaquer les intervalles peuvent créer du désordre face à Clermont, mais le poste réclame aussi des repères défensifs précis. En 13, une mauvaise lecture peut ouvrir l’espace dans le deuxième rideau. Avec Loaloa en face, cette association de circonstance sera immédiatement testée.

Novembre peut encore compliquer l’équation

Le problème dépasse la seule réception de l’ASM. La Rochelle occupe la onzième place après quatre journées avec huit points, et son calendrier laisse peu de temps pour remettre tout le monde sur pied. La neuvième journée contre Bayonne est programmée le 7 novembre, le même jour que France-Fidji à Lyon. Et la réception de Perpignan, lors de la J10, tombe le week-end des finales du Championnat des Nations à Londres. Les listes internationales ne sont pas encore connues, mais le club pourrait alors perdre plusieurs éléments appelés avec leurs sélections.

Parce que l’effectif maritime compte de nombreux internationaux, chaque blessure pèse davantage lorsque les fenêtres internationales approchent. Dix absents au début d’octobre restent absorbables avec des retours échelonnés. Les cumuler avec des départs en sélection réduirait nettement la profondeur disponible, notamment devant et au centre, deux secteurs déjà sollicités par les blessures.

Une alerte à surveiller de près

Faut-il déjà s’inquiéter ? La Rochelle n’a pas retrouvé la situation extrême de 2025-2026, et plusieurs cadres reviennent justement contre Clermont. Mais après quatre matchs, voir 20 joueurs déjà concernés par un problème physique laisse peu de marge. À Deflandre, l’urgence sportive est immédiate : retrouver la victoire, puis espérer que l’infirmerie cesse enfin de se remplir.