13 changements mais 330 sélections sur le banc : comment Rassie Erasmus prépare déjà les Springboks pour le Mondial 2027

Treize changements, mais pas une équipe au rabais

Rassie Erasmus a sorti la grande essoreuse avant d'affronter l'Australie dimanche à Perth. Treize changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe victorieuse des All Blacks 43-28 à Baltimore : seuls Eben Etzebeth et Ethan Hooker conservent leur place. André Esterhuizen récupère le brassard et deviendra le 68e capitaine de l'histoire des Springboks. À la charnière, Herschel Jantjies retrouve Handré Pollard, tandis que Canan Moodie accompagne Esterhuizen au centre.

Devant, Jan-Hendrik Wessels, Johan Grobbelaar et Zachary Porthen formeront une première ligne largement remaniée. Etzebeth, déjà détenteur du record de sélections sud-africain, sera associé à Franco Mostert. Paul de Villiers, Elrigh Louw et Marco van Staden complètent le paquet. Mais attention à l'étiquette « équipe B » : Malcolm Marx, Ox Nche, Wilco Louw, Lood de Jager ou encore Sacha Feinberg-Mngomezulu attendent sur le banc. Les huit remplaçants cumulent plus de 330 sélections. Soit plus que certaines sélections au complet.

Esterhuizen, capitaine parfait du laboratoire Erasmus

Le choix d'Esterhuizen mérite qu'on s'y attarde. Notamment en vue de la Coupe du monde en Australie. Longtemps identifié comme un puissant numéro 12, le joueur de 32 ans est désormais régulièrement utilisé comme troisième ligne par les Springboks. Erasmus pousse depuis plusieurs mois cette recherche de polyvalence, jusqu'à brouiller volontairement les frontières entre avants et trois-quarts. Marco van Staden peut dépanner au talon, Jan-Hendrik Wessels également, tandis que Malcolm Marx a été testé à l'entraînement en troisième ligne.

Et le sélectionneur pourrait encore déplacer les pièces pendant le match. Il a expliqué que l'entrée d'Ox Nche pouvait permettre à Wessels de passer talonneur, tout en évoquant les essais réalisés avec Marx au poste de flanker. On se rapproche parfois moins d'une feuille de match traditionnelle que d'un banc de rugby à 7 agrandi à 23 joueurs : chacun doit pouvoir changer de fonction sans faire sauter le système.

Une répétition grandeur nature avant 2027

Cette rotation intervient après une série remportée 3-1 contre la Nouvelle-Zélande. Erasmus peut donc ouvrir son effectif sans complètement sacrifier l'expérience. Jasper Wiese, remplaçant dimanche, doit notamment disputer sa 50e sélection. Derrière, Pollard offre un point d'ancrage à une ligne où Aphelele Fassi et Edwill van der Merwe obtiennent une nouvelle occasion de se montrer.

Mais Perth servira surtout à mesurer la capacité de cette équipe à conserver les standards sud-africains avec treize nouveaux titulaires. Erasmus estime que l'Australie présente un défi différent des All Blacks, notamment par sa manière d'occuper le terrain et de conserver le ballon dans une structure organisée. À un an de la Coupe du monde 2027, chaque association testée aujourd'hui peut devenir une solution lorsque les blessures et suspensions commenceront à peser sur un tournoi de sept semaines.

Erasmus prépare déjà les problèmes de demain

Et c'est probablement là que se cache le véritable intérêt de cette composition. Perth permettra de tester un capitaine inédit, une charnière relancée, plusieurs joueurs polyvalents et une première ligne presque neuve, tout en gardant une armada sur le banc. Chez les Springboks, même les expérimentations se font désormais avec un parachute.