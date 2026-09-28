1m94, 145kg et des mains en or : Provence s’offre un colosse d'Exeter pour préparer sa montée dans l’élite

Après des débuts réussis et un 5/5 qu’ils partagent avec Brive et Oyonnax, les hommes de Philippe Saint-André semblent déjà en phase avec l’objectif affiché par ce même technicien en début de saison.

La montée dans l’élite, chose qui s’avère d’autant plus difficile que seul le champion de Pro D2 sera assuré d’y figurer sans passer par un match d’accession, se prépare avec des recrutements à la hauteur du niveau.

Pour tenter de bien figurer en Top 14, donc, les recruteurs provençaux auraient obtenu l’accord du pilier droit anglais Josh Iosefa-Scott, un très beau bébé.

Jusqu'à 50 000 euros par joueur : Vannes, Castres, Aurillac, Mont-de-Marsan et Provence Rugby au cœur d'un contentieux avec la fédération fidjienne

Un homme du Pacifique, sélectionné avec l’Angleterre

Selon les informations de L’Équipe, le droitier de 30 ans aurait trouvé un accord avec le club provençal pour la saison prochaine, date à laquelle son actuel contrat avec Exeter se termine.

Celui qui est arrivé en Angleterre il y a six saisons désormais, en provenance de Nouvelle-Zélande, s’est rapidement fait un nom en Premiership, au point même de prendre part à un rassemblement avec l’Angleterre A il y a deux ans.

La future recrue de Provence a débuté le championnat ce week-end avec Exeter, en marquant un essai. Celui qui portait le numéro 3 hier durant 57 minutes a déjà fait parler sa technique individuelle par le passé.

En clair, ce n’est pas qu’un simple autobus : le néo-Provençal dispose d’un bagage technique relativement solide pour un pilier droit.

A fly-half in a prop's body 😮‍💨



Josh Iosefa-Scott with a superb offload 😍@ExeterChiefs | @rugbyontnt pic.twitter.com/5J9AeB4QhC — PREM Rugby (@premrugby) May 16, 2026

Des premières lignes remerciés ?

Cette arrivée pourrait ainsi permettre à Provence de renouveler son effectif, en incorporant aussi des jeunes issus, pourquoi pas, de son centre de formation.

Lino Julien, par exemple, s’est fait une place à 22 ans parmi les titulaires lors du match d’accession face à Perpignan. Une chose qui ne semble donc pas effrayer le manager de cette équipe.

Pour autant, l’arrivée de l’Anglais pourrait précipiter la fin de l’histoire entre Provence Rugby et Sébastien Taofifenua. Le pilier droit international français de 34 ans arrive en fin de contrat dès juin prochain.

Tout comme Julius Nostadt et Federico Wegrzyn, même si ces derniers sont des piliers gauches, les Provençaux pourraient avoir besoin de dégager de la masse salariale pour attirer d’autres recrues du même calibre que Josh Iosefa-Scott.