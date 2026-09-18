1,94 m pour 128 kg : Lyon recrute Matteo Nocera comme joker médical pour sécuriser une première ligne touchée par les blessures

Le LOU tient son renfort en première ligne. Selon Le Progrès, Matteo Nocera doit rejoindre Lyon comme joker médical d’Avé Ma’alo jusqu’à la fin de l’année 2026. Le pilier droit italien arrive des Zebre Parma, où son profil ne passe pas vraiment inaperçu : 1,94 m pour 128 kg. Ma’alo souffre d’une luxation de l’épaule droite contractée pendant la préparation et son absence doit se prolonger jusqu’à la fin de l’année.

Le timing compte également. Opeti Helu a lui aussi rencontré des problèmes physiques et Tim Hoyt avait été freiné pendant la préparation. Lyon avait donc besoin de remettre rapidement une pièce dans la machine à droite de la mêlée. Et plutôt une grosse pièce.

69 matchs avec les Zebre et du métier en URC

À 27 ans, Nocera totalise 69 apparitions avec les Zebre. Formé notamment à Modène puis passé par les Fiamme Oro, il a également porté les couleurs de l’Italie chez les moins de 20 ans et avec l’Italie A. Il est présenté comme un pilier droit de métier, puissant en mêlée fermée et dans le secteur défensif.

La saison dernière donne une idée plus précise de son apport sur le pré. Nocera a disputé 10 matchs et 518 minutes en URC, avec deux essais et 75 plaquages, auxquels s’ajoutent trois rencontres de Challenge Cup. Pas le genre de pilier recruté pour lâcher la caravane façon Tadhg Furlong dans ses grandes années. Mais un profil capable d’absorber des minutes devant.

Un renfort pour traverser l’automne

Cette arrivée intervient alors que Lyon a démarré son TOP 14 avec deux victoires, contre Clermont puis sur la pelouse du Racing 92. Avec 9 points, le LOU occupe la deuxième place avant de recevoir samedi la Section Paloise, leader avec le même total. Un début de saison qui rend la gestion de l’effectif encore plus importante.

Et le calendrier ne va pas vraiment laisser le temps de souffler. Après Pau, les Lyonnais iront au Stade Français avant de se déplacer à Bordeaux. Disposer d’un pilier droit ayant déjà connu l’URC et les compétitions européennes offre une solution immédiatement expérimentée à Karim Ghezal.

Une mission courte, mais loin d’être secondaire

Les Zebre avaient prolongé Nocera jusqu’au 30 juin 2027 en 2024. Son passage annoncé à Lyon s’inscrit donc dans une mission très ciblée : aider le LOU à passer les prochains mois sans exposer excessivement sa première ligne. Pour un joker, le cahier des charges est plutôt limpide.