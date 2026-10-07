1m92, 132 kg et 23 essais au près : Hounkpatin, l’impact player ultime du Top 14 ?

C'est son super-pouvoir à lui. Au près, il n'existe aujourd'hui probablement pas plus puissant et efficace que Wilfrid Hounkpatin. Face à Toulon, le pilier montpelliérain est entré pour finir le travail et l’a terminé deux fois, inscrivant même l'essai du bonus à la sirène en emportant 3 toulonnais dont le titan géorgien Shioshvili.

À chaque fois dans son registre préféré : quelques mètres à parcourir, un ballon calé sous le bras et une défense qui ne peut rien faire, près de la ligne.

À 35 ans, le pilier droit n’a rien perdu de ce qui constitue depuis longtemps sa signature. Au contraire, cette aptitude fait de lui l'impact player pour le MHR, alors qu'il a plus de mal à gérer ses efforts lorsqu'il doit officier sur 50 ou 60 minutes.

Le meilleur pilier marqueur du Top 14

Avec 23 essais inscrits en Top 14 - tous ou presque sur des pénalités jouées à la main à 5 mètres de la ligne ou des départs au ras - le colosse (1m92, 132 kg) international sénégalais est d'ailleurs le pilier en activité le plus prolifique du Top 14.

Dans ce registre, l'ancien de Rouen peut concentrer ses 132 kilos, sa vitesse étonnante et son énorme train moteur sur la dernière demi-heure et faire sauter n'importe quelle défense fatiguée.

Dans un Top 14 qui adore les bancs XXL, Hounkpatin ressemble désormais à ces joueurs que l’on préfère voir entrer que débuter.

À l’image de ce que fait aussi Big Ben Tameifuna à Bordeaux depuis que ses genoux grincent comme des portes de saloon. N'est-ce pas là l'avenir des trentenaires de +130kg ?