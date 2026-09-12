14 titulaires changés sur 15 et une victoire à Grenoble : le pari radical qui a (re)lancé le SUA en Pro D2

Deux matchs, zéro point au classement, 24 points marqués pour 81 encaissés. Agen arrivait à Grenoble avec un début de saison qui piquait sérieusement les yeux. Vendredi soir, le SUA a pourtant renversé le FCG au Stade des Alpes, 39-33, en inscrivant cinq essais. Avec une particularité assez folle : Mauricio Reggiardo avait changé 14 des 15 titulaires battus une semaine plus tôt par Brive. Le seul survivant, Lucas Martins, a marqué le premier essai agenais dès la 8e minute.

Reggiardo change presque tout, Agen change de visage

Une semaine plus tôt, Brive était venu gagner 37-14 à Armandie face à un SUA plombé par quatre cartons jaunes et un rouge. À Grenoble, Lombard-Buret, Socino, Pieretto, Delemarle, Demotte, Serieyssol, Lebian, Gayraud, Bouyssou, Willis, Garrigues, Tomkinson, Laloi et Dupichot ont tous quitté le XV de départ. Martins, lui, est passé du numéro 11 au 14. Le staff a donc presque changé une équipe complète en huit jours.

Et cette nouvelle formule n’a pas attendu longtemps pour produire quelque chose. Après Martins, Oliver Cummins a permis au SUA de rentrer aux vestiaires à seulement deux longueurs, 19-17. Fineanganofo puis Bellot ont ensuite frappé en seconde période, avant que les avants agenais ne prennent définitivement le dessus dans les dernières minutes. Cinq essais inscrits chez une équipe grenobloise qui en avait déjà marqué huit lors des deux premières journées : la réponse était plutôt musclée.

Une victoire construite devant quand le match brûlait

Après l’essai de Nadir Megdoud qui redonnait l’avantage à Grenoble à la 63e minute, Agen a remporté plusieurs pénalités successives en mêlée. Théo Lavoine a finalement écopé d’un carton jaune à la 75e. Dans ces moments où les jambes commencent à tirer et où personne ne veut rendre le ballon, le pack du SUA a pris le contrôle.

C’est probablement le signal le plus intéressant pour Mauricio Reggiardo. Son équipe n’a pas gagné grâce à une action sortie de nulle part, mais en trouvant des réponses dans la conquête et dans son banc. Pierre Jouvin, Nail Audoire, Dorian Bellot, Lucien Richardis ou Sialevailea Tolofua, remplaçants contre Brive pour certains, avaient cette fois les clés dès le coup d’envoi. Une sorte de redistribution des cartes grandeur nature, avec quatre points au bout.

De dernier à relancé avant Oyonnax

Cette victoire change brutalement l’ambiance autour d’Armandie. Agen passe de la 16e à la 14e place avec quatre points et signe la seule victoire à l’extérieur de la soirée. Jules Soulan a même poussé le détail jusqu’à enlever le bonus défensif grenoblois avec sa pénalité de la 79e minute. Vendredi prochain, le SUA recevra Oyonnax, leader après trois journées, pour vérifier si Grenoble était un déclic ou seulement une magnifique parenthèse.

Mais après avoir encaissé 81 points en deux journées, revenir de Grenoble avec 39 points dans la besace ressemble déjà à une sacrée manière de rappeler que la saison agenaise a bien commencé, elle aussi.