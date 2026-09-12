Oyonnax leader et meilleure attaque de Pro D2 : le triplé de Julien Ratajczak illustre la puissance des Haut-Bugistes

Une minute pour débloquer son compteur

Vendredi soir, Oyonnax avait déjà pris les commandes face à Aurillac lorsque Julien Ratajczak a quitté le banc. Le talonneur de 23 ans est entré à la 46e minute, avec un avantage de 21-10 pour les Oyomen. Une minute plus tard, il était déjà dans l’en-but. Deux autres essais ont suivi en seconde période, toujours à la conclusion d’un ballon porté. Oyonnax s’est finalement imposé 52-17 avec huit essais et le bonus offensif.

Avant cette soirée, Ratajczak n’avait jamais inscrit le moindre essai avec l’équipe professionnelle d’Oyonnax. Son compteur s’est donc ouvert à la 47e minute, avant de passer directement de zéro à trois.

Trois essais qui récompensent le travail du pack

Si le talonneur récupère les trois lignes sur la feuille de statistiques, un essai sur ballon porté reste quand même l’une des réalisations les plus collectives du rugby. Il faut d'abord avoir une conquête propre. Puis le lanceur doit rapidement se replacer pour participer à la construction du maul. Derrière, tout repose sur les connexions, les appuis et la capacité du pack à avancer sans se désunir.

Et lorsqu’un même joueur termine trois fois le travail, difficile de parler d’un simple concours de circonstances. Ratajczak a profité d’un paquet d’avants capable d’imposer sa puissance près de la ligne et d’Aurillacois qui n’ont jamais trouvé la réponse. Son troisième essai arrive alors qu’Oyonnax possède déjà une marge confortable. Le genre de soirée où le numéro 16 finit par voler l’affiche aux titulaires.

Ratajczak franchit aussi un cap dans la hiérarchie

Membre la saison dernière de la « Capsule », le dispositif d’Oyonnax destiné à accompagner les joueurs situés entre les Espoirs et le niveau professionnel, Ratajczak a intégré pleinement l’effectif pro cet été. L’ancien international français U20 avait notamment connu sa première sélection avec les Bleuets contre le pays de Galles en mars 2023.

Trois essais ne suffisent évidemment pas à redessiner une hiérarchie, mais ils récompensent immédiatement son entrée et donnent au staff une nouvelle preuve de son efficacité près de la ligne. Pour un jeune joueur qui cherche encore à accumuler les minutes en Pro D2, difficile de mieux rentabiliser une demi-heure.

Oyonnax démarre pied au plancher

Le triplé s’inscrit surtout dans un début de championnat particulièrement solide des Haut-Bugistes. Après trois journées, Oyonnax compte trois victoires, deux bonus offensifs obtenus à Charles-Mathon et occupe la première place. Avec 130 points inscrits, les Oyomen possèdent également la meilleure attaque de Pro D2 à ce stade. Vendredi, Ratajczak a marqué trois fois son nom sur la feuille. Derrière ces trois essais, c’est tout le pack oyonnaxien qui a laissé son empreinte.