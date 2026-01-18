11 essais, 455 m gagnés, 18 percées, etc. : les stats hallucinantes du Stade Toulousain face aux Sale Sharks

En 80 minutes, le Stade Toulousain a planté 11 essais et s’est offert une victoire de prestige contre les Anglais des Sale Sharks, à Ernest-Wallon.

Le festival était impressionnant aux Sept-Deniers, ce samedi 17 janvier. Dans la Ville rose, le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée des Sale Sharks (77-7). Les Rouge et Noir ont validé leur billet vers les huitièmes de finale de cette Champions Cup 2025/2026 avec cette victoire bonifiée. De plus, ils pointent provisoirement à la deuxième place de la Poule 1 et pourraient recevoir pour la prochaine échéance.

Le Stade Toulousain brille

Les vainqueurs ont fait très forte impression ce week-end. Si les multiples actions offensives toulousaines resteront sans doute en mémoire, une observation assez folle se fait du côté des statistiques, mises en avant par Rugbypass. En effet, l’occupation du terrain n’est pas à l’avantage d’Antoine Dupont et ses coéquipiers sur cette affiche. Malgré les 61 % de possession, le ballon ne s’est trouvé dans la moitié de terrain anglaise que sur 47 % du temps de jeu effectif.

Les Sharks ont tout fait pour garder leurs adversaires de l’autre côté de la ligne médiane, mais leurs incursions ont été bien trop létales. Offensivement, les relevés passent du simple au double, voire plus encore, sur certaines observations. Les visiteurs comptaient 5 franchissements, mais les locaux en ont réalisé 18, en 80 minutes. Ils ont transpercé la ligne de défense toutes les 4 minutes et 24 secondes, en moyenne.

Les Rouge et Noir ont porté le ballon à 133 reprises, contre 88 pour les Anglais, et ont réalisé 184 passes contre 107 transmissions des Britanniques. Sur l’ensemble de la rencontre, Thomas Ramos et ses coéquipiers ont gagné 455 mètres avec le ballon dans les mains, alors que le cuir n’a parcouru que 214 mètres après la ligne d’avantage, de l’autre côté. Bref, il n’est pas question de faire un catalogue, mais la différence est impressionnante.

Les trois quarts s’amusent

Derrière, les feux-follets ont eu moyen de s’exprimer. Revenu dans une bien belle forme, Matthis Lebel a été l’un des meilleurs ambassadeurs du jeu toulousain, ce week-end. Bien aidé par une animation offensive inspirée par un Thomas Ramos omniprésent, il compte à lui seul cinq franchissements, deux essais, trois passes décisives, 164 mètres gagnés avec le ballon, 17 courses et six défenseurs battus.

En neuf puis en dix, Antoine Dupont s’est aussi montré indispensable. Il a été le détonateur de nombreuses actions avec sept plaquages cassés, deux franchissements, 14 courses avec le ballon dans les mains et presque deux fois plus de passes que n’importe quel autre joueur présent sur le terrain (56). Tout comme Lebel, il s’est aussi offert un doublé, ce samedi.

Récompensé par le titre d’Homme du match, Thomas Ramos a montré à quel point il pouvait se rendre dominant dans les matchs où on l’attend. Avec le record de passes après-contact de la rencontre (4), il a été le point de départ de plusieurs belles offensives toulousaines. Au-delà même des statistiques, c’est la justesse technique et l’intelligence de jeu de l’arrière du XV de France qui fascinent.

Les gros en première loge

Si la ligne arrière a fait une si belle impression, c’est parce que le pack a fait vivre un cauchemar à la défense des Sale Sharks. Sur chaque impact, la ligne anglaise reculait. À chaque ruck, le ballon était rapidement disponible. En touche et en mêlée, la domination était aussi bien présente, avec 90 % de réussite sur ses lancers et 31 % sur ceux des visiteurs, pour le premier secteur, et 100 % de ballon gagné sur ses introductions, dans le second.

Après la rencontre, le capitaine Antoine Dupont s’est présenté face aux journalistes pour évoquer sa prestation et celle de ses coéquipiers. Selon L’Équipe, il a tenu les propos suivants : “On a fait les choses dans l'ordre. Notre défense a été très performante. À chaque fois qu'on a été proches de notre ligne, on a réussi à ne pas prendre d'essai. Et à chaque fois qu'on est venus chez eux, on est parvenus à scorer. Surtout, on est restés consistants sur toute la durée du match. En fait, on a fait des choses simples, on s'est fait jouer les uns les autres, on a attaqué ensemble et défendu ensemble.”

Les Sale Sharks sombrent

Sur la pelouse d’Ernest-Wallon, une douzaine d’essais a été inscrite ce week-end. Cependant, la proportion de ces réalisations n’était pas des plus équilibrées, avec onze arrivées dans l’en-but à la faveur des locaux et une unique traversée pour les Sale Sharks. La domination des Français était au-delà de toute espérance.

Pour la formation venue de la banlieue de Manchester, c’est une défaite record. En effet, elle n’avait jamais connu pareille humiliation de son histoire. Par le passé, la pire déconvenue répertoriée datait du 30 avril 2000, il y a plus de 25 ans. À ce moment-là, les requins d’outre-Manche s’étaient inclinés en Premiership face aux Wasps sur le score de 58 à 5.

Septièmes du championnat anglais cette saison, les Sale Sharks ne vivent pas le meilleur exercice rugbystique de leur longue existence. Depuis cet été, le pire revers du club a été concédé face aux Saracens. Les joueurs de la capitale s’étaient largement imposés à Londres (65-14). Cependant, Marius Louw et ses coéquipiers sont passés de 51 points d'écart à une différence de 70 unités, d’une équipe noir et rouge à son opposé.

