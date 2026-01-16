CHAMPIONS CUP. Pourquoi le Stade Toulousain va en coller 60 à Sale et terminer 2ème de sa poule ?
Cela s’annonce bien compliqué pour une formation anglaise expérimentale. Crédit image : Screenshot Youtube
Sans faire injure à personne, les équipes anglaises n’ont pas le réservoir du Stade Toulousain, du Leinster ou de l'UBB.

Amis toulousains, ne tremblez pas… On a eu beau craindre que ce dernier match de poule décisif pour la qualification soit tout sauf une partie de plaisir face aux Requins de Sale, ils n’en sera probablement rien.

Car qu’elle ne fut pas notre surprise au moment de découvrir la composition d’équipe de cette équipe de la banlieue de Manchester. Nous qui pensions voir les redoutables frères Curry, le mastodonte Dan Du Preez, le sécateur Ernst Van Rhyn, l’artilleur George Ford ou encore la fusée Aaron Reed, nous n’aurons finalement le droit qu’aux seconds couteaux.

Sans faire injure à personne, les équipes anglaises n’ont pas le réservoir du Stade Toulousain ou du Leinster et c’est donc un mélange de jeunesse et d’inexpérience qui se présentera à Ernest-Wallon ce samedi en fin de journée.

Dans la liste, on aura donc le droit aux Tom Curtis, Jos Gilmore, Obi Ene ou Tom Burrow (gros potentiel) qui viendront défier la bande d’Antoine Dupont. Heureusement, quelques joueurs rompus aux joutes européennes comme Gus Warr, Bevan Rodd et Sam Dugdale seront là, tandis que la paire de centres Marius Louw/Ma’asi-White est solide.

''Les Sharks sont partis pour en prendre 60 de week-end''

Il n’empêche que cela s’annonce bien compliqué pour une formation anglaise qui tombera sur une équipe rouge et noire non seulement revancharde, mais qui a aussi l’habitude d’en passer au moins 40 à tous ceux qui viennent visiter la ville rose cette saison.

Sous le post annonçant la composition des Sale Sharks, on pouvait d’ailleurs lire quelques commentaires désabusés concernant les choix du staff, surtout pour une équipe qui peut, mathématiquement, encore terminer première de son groupe.

Déçu de voir cette composition. On s’attendait à un au sommet et au lieu de ça, on laisse nos meilleurs joueurs à la maison. Pour moi, les Sharks sont partis pour en prendre 60 ce week-end. 

Rappelons qu’en cas de victoire bonifiée associée à un résultat positif de Glasgow à domicile face aux Saracens, les coéquipiers de Thomas Ramos termineraient 2ème de leur poule et auraient une chance de recevoir en 8ème de finale. Ce qui serait bien payé, vu leur parcours jusqu’ici…

Coupes en carton, passez votre chemin. 🏈

  • il y a 6 minutes

