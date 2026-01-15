Champions Cup. Toulouse en alerte : Sale débarque avec ses trois chiens de chasse

Les Rouge et Noir reçoivent une équipe de Sale munie de très gros plaqueurs, dont trois figurent parmi les cinq meilleurs de la Champions Cup.

C’est la marche que Toulouse ne doit pas rater ce week-end. Défaits à deux reprises, les hommes d’Ugo Mola doivent impérativement s’imposer pour assurer leur qualification en huitièmes de finale de la Champions Cup.

En face, les Anglais de Sale occupent la deuxième place de la poule 1. Forts d’un succès notable sur la pelouse de Clermont (14-35), ils doivent également l’emporter pour espérer se qualifier et accueillir ce premier match de phase finale à domicile.

Pour y parvenir, ils pourront s’appuyer sur une défense monumentale, avec trois éléments particulièrement en vue lors de la phase régulière de la Coupe d’Europe.

''Toulouse est en danger'' ; ''Même les meilleurs peuvent paraître humains'' : la presse anglaise impitoyable avec le Stade Sale compte trois des cinq meilleurs plaqueurs de la compétition

Difficile de dégager une tendance tant Toulouse a souvent surpris les amateurs de rugby dans des matchs à forts enjeux. Dernièrement, la presse s’interroge sur la place des Rouge et Noir dans cette compétition européenne.

Pourtant, samedi, il ne faudra assurément pas tergiverser face aux Sharks de Sale. Cette équipe compte 11 points, soit 4 de plus que Toulouse. En cas de victoire nette, les Toulousains ne pourraient passer devant qu’avec une différence de points supplémentaire d’au moins 8 unités.

Mais la bataille s’annonce rude : en conquête, les Anglais sont coriaces, avec la meilleure défense de la compétition cette saison. Le coach italien Marco Bortolami et ses joueurs n’ont encaissé que 50 points en 3 rencontres, soit 16,6 par match en moyenne.

Cela témoigne de l’engagement certain de ces joueurs dans les tâches défensives, et à ce jeu, trois d’entre eux figurent parmi les meilleurs défenseurs de la Champions Cup.

Ernst Van Rhyn, Ben Bamber et Nathan Earle ont réalisé plus de 170 plaquages en trois rencontres, un chiffre impressionnant. Preuve que la tâche ne sera pas facile pour Toulouse samedi.

Les Sale Sharks et leur pack à faire pâlir les Springboks peuvent-ils (vraiment) inquiéter le Stade Toulousain ? Ernst Van Rhyn, le meilleur plaqueur de la Champions Cup

Formé aux Stormers, ce Sud-Africain cumule 66 plaquages réussis en seulement trois rencontres de Champions Cup. Fort de la réputation des Springboks, dur sur l’homme et doté d’un physique impressionnant, ce dernier ne laissera pas sa part au chien.

Mais si son dévouement en défense n’est plus à prouver, le joueur de 28 ans s’illustre aussi en attaque. Ses statistiques le montrent : ce polyvalent flanker ou deuxième ligne a réalisé 24 courses ballon en main, avançant de 64 mètres et battant un défenseur.

Il partage le podium des meilleurs plaqueurs avec Ben Bamber, son compère de la deuxième ligne. L’Anglais de 24 ans a effectué 57 plaquages en Champions Cup, dont 13 plaquages dominants, permettant à Sale de gagner de précieux mètres.

Enfin, Nathan Earle, le talonneur de l’équipe, a enregistré 47 plaquages, soit le quatrième meilleur total de la compétition. Matt Fagerson (50 plaquages) et Jack Dempsey (43), pensionnaires des Glasgow Warriors, complètent ce classement.

On dirait que Jack Willis a trouvé de sérieux concurrents. Mais samedi, plus que jamais, il faudra que Toulouse démontre qu’elle possède ce supplément d’âme capable de renverser la meilleure défense de la compétition.

